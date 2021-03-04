「喝茫了，一把火點燃汽油，釀成兩條人命⋯⋯」3年前，花蓮豐濱鄉31歲陳姓板模工，喝酒就走樣，疑不滿父母念他白吃白喝，酒後竟持汽油桶朝客廳潑灑，導致睡在沙發上的3歲半兒子被活活燒死，母親也因傷重不治。陳男前妻與女兒身心受極大創傷，「不希望他再出來害人了」。花蓮地方法院審結，依對直系血親尊親屬犯殺人罪、累犯，判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案可上訴。

「小小身軀燒得焦黑扭曲死狀淒慘」，案發當時，親友不禁落淚說：「親生父親縱火害死兒子，任誰都無法接受這人倫悲劇！」

判決書指出，陳男曾因妨害性自主案件，被國防部中部地方軍事法院判刑1年6個月，2013年7月縮刑期滿執行完畢。3年前的3月19日傍晚5時許，陳男酒後與母親發生爭執，竟從家中置物間拿出裝有汽油的汽油桶，也不管兒子就睡在客廳沙發上，點燃打火機瞬間引發火勢，陳母欲救愛孫也被燒傷。

警消趕抵先將他們送醫，待撲滅火勢後，在沙發上發現已成焦屍的3歲半男童；陳母雖然逃出求救被緊急送醫，仍因全身百分之43面積有2到3度燒燙傷，1個月後因心肺衰竭併敗血性休克死亡。

陳男前妻說，陳男酒後失控造成家破人亡，女兒受到很大創傷，對於「爸爸」兩個字感到懼怕、恐慌，她和女兒因此無法好好過生活，「不希望他再出來害人了」。陳男父親一度不能接受，氣到「請求法官判他死刑」，但後來改口表示，兒子沒有喝酒都很好，如果兒子不喝酒、有改過，他願意原諒兒子。

花蓮慈濟醫院精神科醫師鑑定認為陳男在涉案時，處於憂鬱情緒及酒精影響，意識有顯著障礙，很可能無法辨識、控制自己。

花蓮地院合議庭法官審酌，依對直系血親尊親屬犯殺人罪，累犯，處無期徒刑，褫奪公權終身，並應於刑之執行前，令入相當處所施以禁戒1年，全案仍可上訴。

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(中時 )