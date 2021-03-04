花蓮吉安鄉慶豐村一處休耕農地，近日被大片紅色漂浮物覆蓋，花蓮農改場解釋，該漂浮物為俗稱「滿江紅」的蕨類植物，受低溫影響，由綠轉紅，且大多生長在沒有農藥的水田裡。（羅亦晽攝）

「滿江紅」同時也是一種綠肥植物，它可以固定空氣中的氮，是很好的氮肥來源。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉某處農田近日被大片紅色漂浮物覆蓋，連當地農民都說很少見，擔心農田是否遭受污染。對此，花蓮農改場解釋，該漂浮物為俗稱「滿江紅」的蕨類植物，受低溫影響，由綠轉紅，且大多生長在沒有農藥的水田裡，不過在花蓮已消失許久，這次出現亦成為獨特生態景色。

花蓮吉安鄉慶豐村一處休耕農地，彷彿上帝在該處鋪設紅地毯，放眼望去滿地一大片紅，近看才發現佈滿池水的表面，竟是一些酒紅色細小植物，且數量非常多，吸引不少民眾目光，附近農友看了也嘖嘖稱奇，甚至在當地耕作近10年的黃姓農友說，「耕田這麼多年，從沒看過」。

花蓮農改場土壤肥料研究室助理研究員倪禮豐表示，這些酒紅色類似浮萍的細小植物，其實「滿江紅科」的蕨類植物，俗稱「滿江紅」。它是全世界最小的蕨類，全球只有6種，大小約1公釐，植株呈三角形或長橢型，寬不超過1公分，葉片中含有許多色素，平常是綠色，當冬天氣溫降低、夏天農田養分不足時，葉子就會轉紅。

倪禮豐說，「滿江紅」同時也是一種綠肥植物，它可以固定空氣中的氮，是很好的氮肥來源，早期沒有化學肥料時，普遍存在田間水池邊，過去農民會利用它來穩定水中氮含量，因此它常生長在無農藥環境，所以成了生態指標，對農作物生長也有益處，不過要是生長過多，也有可能會阻礙陽光照射，影響農田生態平衡。

此外，每年2月，南投縣仁愛鄉武界部落的武界橋下皆可見「滿江紅」與其他水生植物漂浮水面，美景令許多人驚嘆不已，甚至還被喻為「上帝調色盤」，每年總是吸引大批遊客朝聖；今年因寒流接力襲台，低溫所致，連埔里南安路的杷城排洪道也可見「滿江紅」的景致。

(中時 )