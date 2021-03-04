全球最大娛樂公司迪士尼（Disney）今天宣布，今年將會關閉至少60間北美門市，約占全球總數的20%，以將經營重心轉至線上零售活動。

法新社報導，迪士尼在聲明中強調，這是公司為了聚焦電子商務，而「大規模減少實體店面」的第一步。

消費者購物習慣逐漸從實體店面走向電子商務，零售巨擘沃爾瑪（Walmart Inc）和百年老店梅西百貨（Macy's Inc）等連鎖企業均受影響，關掉門市。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐下，民眾被迫當宅男宅女，更加速了這樣的轉變。

迪士尼消費者產品、遊戲及出版業務總裁楊善妮（Stephanie Young）在聲明中表示：「消費者行為轉往線上購物之際，這場疫情改變了消費者對零售商的期望。」

迪士尼希望明年能開發shopDisney銷售平台，並擴大平台與旗下各大主題公園的手機應用程式（Apps）和社群媒體間的整合。

聲明提到，迪士尼旗下幾個不同的自有品牌也將創作新產品，包括成人服飾、「街頭服飾」、家居用品和收藏品。

迪士尼今天並未特別說明將北美哪些門市將關閉，也沒有透露有多少人會遭到裁員。

而路透社引述迪士尼發言人說法報導，公司也在評估大幅縮減歐洲地區門市，但日本和中國的門市不會受到影響。迪士尼目前全球門市粗略達300間。

(中央社)