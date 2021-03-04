桃園市政府於龍潭區打造「台灣客家茶文化館」，重現過往客庄茶鄉榮景，目前工程進度超前7％，預計今年5月底完工。總統蔡英文4日也親臨場館給予鼓勵，並與客家委員會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦親手種下茶樹，象徵茶文化產業再創高峰的新里程碑。

蔡英文表示，台3線俗稱「內山公路」，為台灣重要的客家文化廊道，她過去走訪苗栗、新竹及桃園等地考察，因而規畫浪漫台3線方案，透過前瞻基礎建設預算補助桃園，打造3大亮點建設，分別為新屋海螺文化體驗園區、平鎮1895乙未保台紀念公園及龍潭客家茶文化館。

蔡英文指出，這3大建設的意義在於，能將客家茶文化、產業再次行銷，發揚光大，也能讓國內外國內外訪客休閒走訪，體驗客家文化底蘊。原先擔心浪漫台3線工程將受各種因素延宕，沒想到一轉眼就快蓋好，客家茶文化館工程甚至超前7％，令人讚嘆。

蔡英文說，有許多返鄉打拼的客家青年不畏艱難，用一己之力維護客庄文化，提出不少多元、創意的意見，讓她深受感動，政府也會全力支持。

鄭文燦表示，桃園擁有多個客家族群，如海客、山客及都會客，市府為發揚客家文化做了許多努力，客委會主委楊長鎮日前來桃園視察海螺館、乙未公園工程時，也大讚施工品質良好，場館裡外「客味十足」，創新與傳統元素兼具。

桃園市政府指出，客家茶文化館以大面積的茶園地景為主體，順著山坡地形建造地下1層、地上2層的建築，外觀以磚、土壤、卵石及木材等素材塑造，室內氛圍營造融入茶道精神，有茶工廠、展廳、茶廊等空間與休憩景觀，總樓地板面積約9197平方公尺，總經費為6.35億元，預計今年5月底完工。

(中時 )