受到海運貨櫃供應趨緊，加上原料木片同樣短缺，使得2月國內紙漿價格持續攀升，較1月報價漲逾15%。業者表示，儘管中國需求熱絡，但隨著貨櫃運價飆漲數倍與原料產量減少，成本的增加恐進一步延續紙漿漲勢。

2月亞洲地區漿價，長纖北方漂白每公噸漲約100至120美元；短纖尤加利每公噸漲約75美元。(商品行情網)

(時報資訊)