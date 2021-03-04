《商情》短缺效應帶動 國內紙漿價格攀升 14:152021/03/04 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到海運貨櫃供應趨緊，加上原料木片同樣短缺，使得2月國內紙漿價格持續攀升，較1月報價漲逾15%。業者表示，儘管中國需求熱絡，但隨著貨櫃運價飆漲數倍與原料產量減少，成本的增加恐進一步延續紙漿漲勢。 2月亞洲地區漿價，長纖北方漂白每公噸漲約100至120美元；短纖尤加利每公噸漲約75美元。(商品行情網) 《電子零件》群電業績上攻 外資按讚喊百元 《類股》中鋼4月盤價估連10漲 鋼鐵股吸金 (時報資訊) #紙漿價 #每公噸漲 #短缺 #攀升 #原料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中肉品市場拍賣價回穩 農業局：持續監控價格 13:132021/03/04 寶島 《類股》鋼價漲勢看到Q2 中鋼領鋼鐵股上攻 11:592021/03/03 財經 《商情》憂供不應求 拉抬國際鐵礦石創8年多高點 11:082021/03/04 財經 《電子零件》南電2月營收同期高 Q1淡季續強 10:172021/03/04 財經 《鋼鐵股》美鋁板反傾銷助攻 大成鋼漲勢猛 10:002021/03/04 財經 群創：面板供不應求一整年 04:102021/03/04 財經要聞 報價再漲 12檔鋼鐵股漲聲響 04:102021/03/04 證券．權證 《商情》豆油走強 帶動馬來西亞棕櫚油反彈 10:172021/03/04 財經 《造紙股》華紙上季轉盈 去年每股虧0.18元 14:322021/03/04 財經 供需吃緊 國巨華新科漲聲響 04:102021/03/04 證券．權證 《科技》研調：DRAM首季起漲 總產值較上季小增 14:322021/03/04 財經 財經熱門新聞 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 要聞 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 把對手往死裡打？波音驚爆空巴驚人設計太危險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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