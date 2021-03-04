外來種歸化植物多分佈密集於林道兩側。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處邀請親子共同移除外來種植物。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處去年委託國立嘉義大學，執行「觀霧地區外來種植物之調查與管理研究計畫」，首次發現禾本科甜茅及1種野青茅屬物種（Deyeuxia sp.）入侵台灣，研究團隊推測外來種可能是隨著邊坡工程，摻雜在土讓及水土保持用草籽中被帶進來，在尚未擴散前，雪霸處已進行移除工作。

雪霸國家公園管理處去年委託國立嘉義大學調查觀霧地區外來種植物，共記錄到123科715種維管束植物，其中外來種植物有25科78種，部分為觀賞用的植栽，目前已大規模擴散的有禾本科大扁雀麥、毛花雀稗等，主要占據生長於道路兩旁，甜茅及野青茅屬物種（Deyeuxia sp.）則是首次在台灣發現。

研究團隊推測甜茅及野青茅屬物種（Deyeuxia sp.），可能是隨著邊坡工程，摻雜在土壤及水土保持用草籽中，無意間被帶進來，尚未擴散之前，雪霸處加緊移除，並指出觀霧地區因生物多樣性、物種歧異度高，植群組成趨於複雜，仍存有許多精緻優美，且具觀賞價值的原生植物。

雪霸處指出，觀霧地區當地特有種包含棣慕華鳳仙花、阿里山龍膽、長萼瞿麥、台灣蝴蝶戲珠花、假繡球等，外來種植物侵略原生植物棲地，造成生態衝擊不可輕忽，因此移除外來種植物有迫切的需要，尤其是夏季或秋季初期歸化植物果實尚未成熟時，最適合辦理移除活動。

雪霸處去年邀集林務局、雪霸志工及民眾，在觀霧地區移除西洋蒲公英、洋蓍草、黃菽草、大扁雀麥、吳氏雀稗、毛花雀稗等外來種植物，共移除約800公斤。由於外來種種子易擴散，提醒遊客到觀霧遊玩，多加檢查自身衣物是否沾黏外來種種子，發現後應將其丟進垃圾桶，為守護原生種植物盡份心力。

(中時 )