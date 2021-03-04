今（4）日上午11時許，1名釣客在新北市金山區磺港漁港發現1具浮屍卡在消波塊間，立即向警、消報案，救難人員到場，將浮屍拉回岸邊，初步勘查死者為男性，身著黑色短袖上衣、長褲，身上無攜帶證件，目前已在清查死者身分。

(中時 )