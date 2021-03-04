金山磺港漁港驚見浮屍 身分待查 14:352021/03/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 釣客發現浮屍卡在金山磺港漁港消波塊間。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（4）日上午11時許，1名釣客在新北市金山區磺港漁港發現1具浮屍卡在消波塊間，立即向警、消報案，救難人員到場，將浮屍拉回岸邊，初步勘查死者為男性，身著黑色短袖上衣、長褲，身上無攜帶證件，目前已在清查死者身分。 嘉明湖旁開營火晚會 恐火燒山 陸港觀盤－政策紅利 聚焦科技創新戰略 (中時 ) #浮屍 #磺港漁港 #待查 #驚見 #金山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 13:182021/03/04 財經 58歲吳宗憲全身健檢爆紅字 腎臟出現小白點 11:032021/03/04 娛樂 上海臨港 拚造東方芯港 04:102021/03/04 全球財經 恒指半日跌762點 科指一個半月低 12:412021/03/04 財經 類股輪動 港股ETF搶先機 04:102021/03/04 投資理財 尹宗華傳接港中聯辦副主任 04:102021/03/04 產業財經 《國際產業》大馬Top Glove擬赴港掛牌 估吸金19億美元 15:062021/03/04 財經 男子凌晨亂塗鴉綠斑馬線及民宅 警方依法函送及告發 15:192021/03/04 社會 Q1景氣可望亮紅燈 十年首見 04:102021/03/04 財經要聞 瑞典驚傳疑似持刀恐攻 8人輕重傷 兇嫌落網 04:142021/03/04 國際 房市「329檔期」即將登場 今年將驚爆歷史天量 挑戰2,600億元 11:292021/03/04 財經 社會熱門新聞 聯發科工程師婚宴毀了 40賓客狂拉肚 真相曝光氣暈 - 社會 為了蔡英文言論互槓 國防醫校友罵人漢奸遭判刑 - 社會 青農木瓜慘案疑自導自演 檢警調查案情大逆轉 - 社會 遭丁允恭嫩妻嗆自曝床照誰才是性騷 Y女回應了 - 社會 PTT嗆前長榮空姐郭芷嫣「母豬」 2鄉民下場出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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