聲音開朗又帶點感性柔軟的嗣凡，雖然頂著世界百大名校紐約大學碩士的光環，卻有著大男孩般的敦厚誠懇。憑藉著自身的努力和耕耘、以及永慶提供的實價登錄3.0和科技工具，讓他即使在永慶房屋裡的第一年就遇上疫情，2020年業績還是能夠突破三百萬，成為永慶房屋的超新星經紀人！

為了陪伴家人回到台灣 投身房仲產業發揮所長

大學研讀資訊科學的嗣凡，研究所申請上了世界頂尖學府紐約大學，持續往資訊科學深造，後來也順利在美國找到食品公司的職位。隨著父母親年紀漸增，嗣凡想要花更多時間陪伴他們，於是決心回台灣生活。回台灣的時候，嗣凡開始思考自己的職涯未來，是要重操舊業當工程師呢？還是嘗試更多不一樣的可能？

當時嗣凡有一些朋友在永慶房屋服務，他們很樂在工作，薪水頗豐也很有成就感，加上他發現永慶一直以科技創新翻轉房仲產業，就開始想說房仲是不是一條可能的路。嗣凡說：「我認為業務能力不管放在任何行業中都非常有價值，也許學習的過程中會很辛苦也很挫折，但遲早都要跨出第一步。所以我希望我還在可塑性強的時候，為自己培養這項能力。」於是透過朋友的引薦，嗣凡正式加入永慶房屋發揮所長。

永慶房屋的師徒制度，讓林嗣凡(圖後右一)在師父黃宜強(圖前)和店長張哲豪(圖後左一)的帶領與協助下，穩健學習與成長，為自己創造超過三百萬的好業績！(圖/永慶房屋提供)

彈性工時制度讓他奮鬥事業 也能撥出時間陪伴家人

投入房仲工作後，除了研讀房地產知識、處理上門民眾的諮詢外；還要跟著同事去見客戶，學習與客戶和屋主應對，提供專業意見。這些行程和學習，難道不會跟當初自己希望多陪伴家人的願望相牴觸？

嗣凡笑說，原本他也擔心會這樣，但因為永慶房屋的彈性工作8小時的制度，讓他仍保有生活品質，維繫家人和朋友間的情感，不至於因為工作就失去生活。「我回台灣的其中一項理由就是希望多陪伴家人，永慶房屋的彈性工作制度，讓我偶爾想要回家陪家人吃個飯，也不會有心理負擔。」許多家裡有小孩的同事，更受益於這個制度，讓他們能夠參與孩子們成長的過程，不至於在他們的生命中缺席。

再加上永慶的師徒制度，讓嗣凡即使從頭學起，也能從學長姐們的傳授中找到方向，快速抓到工作重點。師父也能針對嗣凡的表現，迅速地給予建議，讓他更快速步上軌道，為自己贏得成交機會。

細膩造就機會 智能系統配對為港人實現置產夢

在2020年的年底，嗣凡瞥見店外有一名男子，駐足在看門店刊登的物件。嗣凡主動走了出去，一邊介紹自己，一邊了解對方的想法和需求。這名男子說他來自香港，短暫來台休息，但他一直有在台灣置產的念頭，只是中間都沒能看到自己喜歡的房子。嗣凡雖然當下便推薦他數個物件，可惜都未能滿足客戶的需求。雖然遺憾，嗣凡還是持續與客戶保持連繫。就在客戶即將返港的一周前，剛好有一個物件，透過永慶房屋的智能作業系統配對，推薦給嗣凡。嗣凡驚訝地發現物件完美符合客戶的需求。「我立刻打電話給他，跟他說：『你一定要來看！』」

果不其然，客戶非常喜歡，為了它甚至推遲自己返港的時間。最後由這位香港的客戶成功購得這棟房屋，他欣喜萬分，嗣凡也很為他感到開心。「我們早上十點去看房子，下午就簽約了。這真的如夢似幻，要不是永慶的智能作業系統配對讓我發現這個物件，這位香港客戶的台灣夢可能就打住了。」擁有資訊科學背景的嗣凡說，永慶的創新科技工具是幫助他達成業績目標的最佳幫手，他不但可以透過客戶建檔的過程中，從上萬筆資料中迅速配對出適合的物件，也可以指定特定社區，一有新的物件立刻通知他，不浪費任何一點時間。「永慶不斷在科技和數據庫上持續創新，身為一名資訊人其實很期待看到公司未來的發展！」

一切成果歸功團隊合作與科技工具 期許提攜更多後輩

進入房仲業的第一年就突破業績三百萬的成果，也獲得幾次新人冠軍，但是嗣凡依舊謙遜。嗣凡坦言，身為新人的他，受益於永慶正面的品牌形象、科技工具以及團隊合作的工作模式，才能有如此傲人的成績，即使在疫情期間，業績也不受影響。「說實在話，三百萬的業績在永慶裡仍屬後段班，有太多前輩走在我前面，我還要努力才能趕上他們。」

嗣凡說，他常看到前輩們能非常自然且流暢地為客戶或屋主，提供最有利的建議與決策，卻絲毫不失親密感。也曾接過某些客戶來電，說他只跟特定同仁講話。「這種與客戶之間建立起緊密又親近的專業關係，就是令人敬佩的業務能力。我從中受益很多，也期許自己有朝一日具備如此能力，不但能服務所有客戶，也能把這些成功知識傳授給更多永慶的新鮮人。」

榮獲許多業績指標冠軍的嗣凡，已是永慶房屋的超級新人，但他依舊謙遜，希望向更多優秀的前輩學習，為更多客戶帶來優質的服務，也傳遞寶貴經驗給後輩。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)