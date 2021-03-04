彭秀春去年底就入住張藥房新厝內。（謝明俊攝）

竹南大埔事件中的張藥房去年6月完工後，屋主彭秀春於去年底入住新屋，4日上午，總統蔡英文低調現身張藥房新厝，包括苗栗縣長徐耀昌及客委會主委楊長鎮到場陪同，蔡英文送了一盒水果給彭秀春，以祝賀新居落成及新年快樂，前後停留近半個小時後離去。

大埔土地重劃徵收，將張森文所有的藥房拆除，張森文事後意外過世，張藥房成了綠營重要事蹟圖騰，張森文遺孀彭秀春及兒女們事後向行政法院提起訴訟，於2014年1月獲得台中高等行政法院判決勝訴，在內政部放棄上訴下，由苗栗縣政府賠償重建張藥房，並於2018年7月動工，當時蔡英文還專程前往致意。

經過2年工期，張藥房新厝於去年6月間完工，目前已取得縣府核發的使用執照，新厝是在原有約6坪的基地上，建成4層樓房，彭秀春和兒女們為免引來非議，並未舉辦入厝儀式以及宴請親友，只有簡單祭拜土地公及地基主就算完成入厝。不過，由於張藥房位處台13線路口要衝，彭秀春一度擔心新家安全，要求鎮公所協助在新家前方路口設置安全防撞警示設施。

去年底，彭秀春在新厝完成水電裝修及裝潢後，獨自搬進新家居住。據悉，張藥房新厝的1樓是客廳、2樓則是廚房，3、4樓各有1間臥室，彭秀春自己住在3樓，彭秀春原本是輪流住在附近2個兒子家，因新厝落成，索性入住新家沾個喜氣。

蔡英文原本在得知張藥房新厝落成後，曾透過管道詢問彭秀春是否方便前去慶祝新居落成，彭秀春低調轉請蔡英文不必專程前來，有其它行程經過時再順便到新家喝茶，4日上午，蔡英文利用南下其它行程中空檔，轉往張藥房探視，約9點半抵達，彭秀春專程在新家接待，除了苗栗縣長徐耀昌及客委會主委楊長鎮外，並無其它官員陪同。

由於新厝空間狹小，所以隨行隨扈多半留在屋外戒護，蔡英文特別準備一盒水果送給彭秀春，以祝賀新居落成，並表新年快樂，蔡英文停留約20餘分鐘後離去。

(中時 )