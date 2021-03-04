三大疫苗施打風險監測，指揮中心曝這款狀況最多。（指揮中心提供）

南韓今再爆3人施打AZ疫苗後死亡，引起各界關心其副作用問題，對此，中央流行疫情指揮中心今（4日）公布三大疫苗嚴重過敏反應與死亡事件的監測，經調查後發現死亡案件皆與疫苗無關，且目前尚未發現「疫苗導致死亡」的事件，另從指揮中心提供的數據可見，在英國導致嚴重過敏反應最多的是BNT疫苗，共有168人嚴重過敏、197人通報死亡。

南韓接種AZ疫苗後，2天內有5人打完疫苗後死亡。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前南韓死亡的5人，每1例看起來都有慢性疾病，有糖尿病、癲癇等。對於接種疫苗後不行死亡，當地政府都會去調查看看是不是偶發事件，是否和潛在疾病有關。

莊人祥表示，目前AZ疫苗在英國已經接種690萬劑，其中有205人死亡，當地政府1例1例去調查，都發現與疫苗無關，這些狀況各個政府都會獨立調查。目前南韓也都還在持續施打中。

(中時 )