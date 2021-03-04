食藥署公開到貨的AZ疫苗封緘查驗流程。（食藥署提供）

我國採購AZ疫苗一千萬劑終於在昨天到貨，不過只有十一點七萬劑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，泰國、越南最近一次收到的疫苗也都是十一點七萬劑，應該是那一箱包裝就只能裝剛好的量，不是業者刻意虧待我們。

至於下一批疫苗何時能來？莊人祥表示，目前還沒收到訊息，但如果可以快點來當然歡迎，至於一千萬劑疫苗要運送到何時？莊人祥說，一架飛機約可放四十萬劑疫苗，但這次應是擔心一下放太多，怕全部都放在一起不小心損失很大，未來運量應會越來越大。

AZ疫苗到貨後，未來會如何進行施打？莊人祥說，會比照流感疫苗一網通的方式建置地圖，供民眾上網查詢哪裡可做施打，另外國產疫苗未來是否會安排總統、行政院長率先施打？莊人祥指出，原則比照院長所說的，疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先。

AZ疫苗昨天到貨後，民眾最快何時能夠施打？莊人祥指出，由於首批疫苗才剛落地，部長也說要謹慎處理，因此會先確認品質與程序無誤後在開放施打，由於疫苗檢驗相當耗時間，因此估計無法在七天內開始進行接種，至於是否能在一個月內完成？則得視廠商所提供的資料是否足夠而定。

(中時 )