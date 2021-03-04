大坑地區咖啡種植面積約10多公頃，因土質屬火山石灰岩，所生產咖啡豆，獨具天然風味。（張妍溱攝）

台中北屯大坑地區咖啡種植面積約10多公頃，因土質屬火山石灰岩，所生產咖啡豆，獨具天然風味，台中市咖啡產業發展協會推廣「帝雉咖啡」品牌，結合大坑等中部咖啡產區合銷，預估每年可生產約2噸咖啡豆行銷全台，讓消費者採購。

台中市咖啡產業發展協會總幹事洪永固表示，大坑結合新社、東勢、國姓等咖啡產區一同合銷，咖啡農更組成咖啡學會，以達精進種植、園區管理、烘焙工法等技術，提升咖啡品質，晉級為「世界級」的台灣經典咖啡為目標。

洪永固指出，大坑地區為大雪山山脈支部海拔約600公尺左右，土質為火山石灰岩，礦物質豐富，也有冷氣流，所生產的咖啡豆品質很好，講究溫潤順口，可喝出酸、甜、苦、澀層次、兼具的口感，曾獲得日本天皇及皇室的喜愛，用來招待外賓。

支持在地小農的民進黨立委莊競程表示，大坑咖啡經特殊手法烘焙過後甜度高、不酸澀、後韻回甘，喝過的人都回味無窮。去年他曾帶大坑冰滴咖啡到台北與立委們分享，大家都讚不絕口。

台中市咖啡產業發展協會為展示「帝雉咖啡」及推動大坑生態觀光，將於3月13日在北屯區東山路大坑里福德祠前廣場，舉辦「浪漫大坑、農鮮市集」活動，共60攤農特產品，展示在地農特產，預估吸引約3千人次參加，希望打造成為媲美九號步道市集的熱門景點，帶動當地經濟。

(中時 )