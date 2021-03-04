很多人喜歡把兩件喜事放在一起辦，湊個雙喜臨門，同時還省心省力。但是在風水上，有些喜事同時辦理反而會犯禁忌，運勢命理網站「知命命理」分析，像是父母生日當月最好不要舉辦婚禮，新婚夫妻結婚當月也不宜參加其他喜宴，避免喜事對沖反變兇兆。

▍1.兒女結婚和父母生日

若父母舉辦壽宴，且兒女在父母的農曆生日月內結婚，就會造成喜事和喜事相沖的情況，運氣低的一方運勢會更差，為了避免影響自己或父母，最好不要在父母生日月舉辦婚禮。不過如果父母生日不擺宴，也不介意的話，就可選用，不會相沖。至於其他兄弟姐妹或者自己的生日月，是無需顧忌的。

▍2.新婚月份和其他喜事

在新婚的一整個農曆月份，不宜參加別人的婚禮、壽宴、滿月宴等各種喜宴，同樣是喜事相沖，影響運勢低的一方。如果要送賀禮，也不要當月送，應該提前一個月或者延遲一個月送。而懷孕的女性，可以參加別人婚宴，但要注意，分娩的月份不宜參加，以免引起沖剋。

▍3.婚姻嫁娶和神佛誕日

婚姻嫁娶不宜選擇神佛誕日，會損失福氣。正月神佛誕較多，尤其正月十五之前尤不宜；農曆三月清明節亦不宜；農曆六月乃一年之半，舊時認為不太吉利，但風水中影響不大。農曆七月是鬼節，不宜嫁娶；農曆九月重陽，盡量少選。而農曆八月有中秋，人月兩團圓，是良辰吉日；農曆二月、四月、五月、十月、十一月、十二月均無神佛誕相衝，適合安排婚姻嫁娶。

▍4.喜事和喪事

一般來說，喜事、喪事通常不會同時辦，但有小部分人圖方便會一起辦，這是兇事，萬萬不可。婚禮車隊和喪禮車隊路上遇見，都是很「穢氣」的事情，需要及時化解，否則會帶來霉運。在辦喜事時，婚車的路線要安排好，切忌行經煞氣重的地方，如監獄、醫院、凶宅、建築施工地、事故頻發地段。

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(中時新聞網)