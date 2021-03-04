對有政治人物批評台農發公司營運績效不彰，農委會4日特別發出新聞稿強調，台農發公司現任董事長洪忠修，並不是陳吉仲的指導學生，洪在2020年6月接任後，帶領經營團隊積極拓展業務，成功外銷文旦柚、蜜棗與花生等新品項，並拓展菲律賓、馬來西亞、汶萊及馬紹爾等新市場。

針對大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會也說，台農發也與國內其他外銷業者齊心擴大鳳梨外銷，2021年預計銷日目標為500公噸，成長將超過5成。同時更積極拓展台灣鳳梨在新南向國家的市場，已洽定出口汶萊、新加坡、馬來西亞等國，並持續與澳洲、加拿大及中東地區洽談訂單。

面對大陸不合理的禁令，農委會指出，包括消費者、企業團體、外銷業者都全力協助，希望穩定國內鳳梨產銷與農民收益，甚至各國在台機構、國外僑民、進口商與通路業者也力挺台灣鳳梨，但現階段卻仍有部分人士屢屢提出負面指控，感到不解與遺憾。

農委會表示，為擴大農產品國際行銷，台肥公司於2016年12月邀集以外銷為導向的相關企業合資成立台農發股份有限公司，以開發台灣農產品外銷新市場、新品項與新通路為宗旨，不與現有外銷業者競爭。

農委會指出，台農發致力拓增海外業務，2020年外銷香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、芒果、結球萵苣及胡蘿蔔等，外銷總量達1,010公噸。台農發新任團隊除持續推動香蕉及鳳梨外銷日本，並成功拓展農產品出口新品項及新市場，成果包括新增文旦柚首度輸銷日本，以及蜜棗、椪柑、栗南瓜首次出口馬來西亞，史上首櫃出口馬來西亞的栗南瓜將於本周末成行，並持續增加蜜棗出口至日本。

農委會強調，洪忠修並不是陳吉仲的指導學生。台農發原任董事長陳郁然於完成階段性任務退休後，由洪忠修接任董事長兼總經理，推動公司治理及運作。洪忠修為中興大學農業經濟博士，從事農業領域工作近30年，曾擔任農委會農糧署組長、輔導處處長、國際處處長及屏東農業生物科技園區主任等重要職位，熟悉台灣產業結構且具有豐富國際觀，尤其在國際處長任內創造台灣農產品外銷歷史新高紀錄，足以擔當台農發公司董事長此一重任。

(工商 )