小禎、大飛逗趣同框。（年代提供）

小禎4日主持節目《聽媽媽的話》，大飛擔任助理主持，梁敏婷與瑄瑄也以「聽媽團」身分一起出席，小禎年後變更美，笑稱沒有變胖就萬幸了，並喊年假小賭輸了一萬多。被問及節目是否會討論福原愛、江宏傑婚變傳聞，小禎立刻看向大飛笑說：「你說怎麼辦？」隨即才說：「我之前有看實境秀，覺得他們很甜蜜，但家家有本難唸經，我自己都顧不好了，怎麼說別人。」

至於外傳福原愛與婆家有相處問題，問及婆媳相處秘訣，與哈孝遠新婚一年多的瑄瑄笑回：「我也有大姑，相處沒有問題，就是互相當作家人，如果真有問題，可以請教身邊的朋友。」小禎則逗趣直喊：「秘訣就是不要相處。」現場一陣大笑。而梁敏婷被問及先前因丈夫馬俊麟演出《大時代》，和王瞳傳出假戲真做一事，以侵害配偶權控告王瞳求償400萬的官司進度，僅回：「應該很難從我嘴巴問出什麼，因為那就是不公開審理，但是一切都是朝解決問題的方向去走，謝謝大家的關心。」

梁敏婷認為現在夫妻相處算正常，年假因疫情沒特別出遊，但假日都會帶雙胞胎兒子到附近走走，目前不打算生下一胎。而大飛問及感情現況表示：「同一個（楊晨熙），還在。」

(中時 )