大陸官方日前宣布暫停台灣鳳梨暫停輸入境內，造成鳳梨滯銷，導致近日有不少網友討國軍弟兄若幫忙吃鳳梨怎麼吃比較好，但昨天網路上卻流傳一張國軍「鳳梨滿漢全席」菜單，國民黨台北市議員秦慧珠發文質疑，議會同事徐巧芯也透過私人臉書發文討論，但民進黨立委王定宇竟在未獲當事人同意又非臉書好友下，將其截圖公審批評她造謠。對此，徐巧芯4日回應，私人對話被王定宇偷窺又斷章取義，讓她感覺被騷擾不舒服、很噁心。

原來，3日下午，網路上突然開始流傳一張國軍部隊伙食的「鳳梨滿漢全席菜單」，引起秦慧珠臉書發文質疑，徐巧芯將貼文轉發私人臉書並「限制好友動態」，抱持懷疑態度看待消息真偽，並擔心「菜單真的假的？鳳梨是高甜度水果，國軍弟兄吃太多會不會得糖尿病？」且她和友人對話強調「自己對菜單很懷疑，不敢轉發到公開臉書粉專，等國防部回應，她感覺這是有人惡搞」。

但讓她感到「不舒服」的是，王定宇在當天晚間8點34分發文，將她「私人臉書貼文串截圖」，公開在其30萬人追蹤的臉書粉專，並畫紅線痛批「有人不幫忙就算了，還製造謠言扯後腿，還有民意代表不查證就算了，還幫忙散播謠言，做事的人一面做正事，一面還要應付這些背後射來的暗箭，真的是讓人搖頭」。

民進黨立委王定宇 3月3日臉書貼文。(圖/翻攝自臉書)

對於王定宇做法，徐巧芯4日透過臉書粉專正式回應，第一，這是她個人臉書，沒開地球(公開)，沒問過她本人就PO出來「有夠沒品」。第二，她在留言就有寫到並不相信這件事，認為是惡搞，網紅「四叉貓」也參與討論，怎麼不放上去？她不滿表示，現在是連跟朋友討論網路消息「是真的假的」都算散播謠言嗎？會不會太超過？「堂堂一個立法委員偷看我個人臉書還公開的行為很噁心」。

徐巧芯臉書發表聲明，回應民進黨立委王定宇公審她貼文。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

徐巧芯強調，在王定宇PO文後，自己已主動私訊他，明白告訴他這樣的做法很不妥，但他不讀不回，然後接受媒體採訪還硬拗這是「截圖在網路流傳」，但看來看去明明只有他在分享，而且就算是網路流傳，身為立委看到這是個人帳號並且文章限友，也不應該未經查證就抹黑、扭曲別人的言論。

徐巧芯表示，臉書私訊王定宇，遭到不讀不回。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

最後，徐巧芯總結，政治立場可以不同，人跟人的相會尊重應該還是要有，她懇請王委員以後不要再偷看她的臉書，在未經他人同意之前公布她和朋友聊天的內容，還是斷章取義不完全的資訊，真的讓她覺得很不舒服。

國防部3日發表聲明回應，「經查國軍所有部隊，確認從未有此類菜單供應，嚴正駁斥為假訊息」，呼籲外界切勿輕信及轉傳，避免擾亂社會視聽。

(中時新聞網)