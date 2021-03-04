小港區二苓路板信銀行今（4）日中午12時29分許遭44歲黃姓歹徒持玩具槍行搶。（柯宗緯攝）

近期高雄治安亮紅燈，這次火速破案，高市警察局長黃明昭（左二）特地到小港分局表揚兩名有功警員林德勝、江晚誠。（柯宗緯攝）

高雄市驚傳銀行搶案！位在小港區二苓路板信銀行今（4）日中午12時29分許遭44歲黃姓歹徒持玩具槍行搶，警方獲報到場，3分鐘火速到場順利制伏歹徒，所幸沒有得逞。經初步訊問，原來歹徒欠下一屁股債，實在無力償還，才想要吃免錢飯，犯案後異常冷靜，留在原地等被抓，全案依搶奪罪偵辦。

警方表示，黃嫌家住林園區，今早到10元商店購買一把玩具手槍，中午就跑道小港板信銀行搶劫，他單槍匹馬騎機車闖入內後大喊搶劫，幸好銀行行員相當機警，立即按下緊急鈴通報警方，漢民派出所警員林德勝、江晚誠獲報立即騎警車，不到3分鐘到場制伏歹徒。

第一時間是銀行旁的麵攤張姓老闆協助報案，張男表示，當時看到黃嫌騎機車到場後就跑進去搶劫，喊完後把手槍放在櫃台上面，裡頭顧客嚇壞奪門而出，櫃檯行員則是蹲下等待警方到來，而黃嫌犯案後模樣令人咋舌，一副好像「不是我搶的」樣子，神情顯得有些詭譎。

警方表示，黃嫌是預謀犯案，由於不想在故鄉林園搶劫，擔心會遭受鄉親異樣眼光，於是早上買玩具槍，中午就到林園隔壁區域的小港搶銀行。

據悉，黃嫌四處打零工，沉迷於電玩，早年還有賭博前科遭逮，後來還積欠地下錢莊、友人等好幾百萬債務，陸續靠父親償還剩20多萬待還，但這次他透露無法償還債務，想吃免錢牢飯，才鋌而走險搶銀行。

近期高雄治安亮紅燈，這次火速破案，高市警察局長黃明昭特地到小港分局表揚兩名有功警員林德勝、江晚誠積極勇敢、迅速將歹徒制伏，強調警方強力打擊犯罪，維護治安的決心，不容挑戰。

(中時 )