根據Futuresource Consulting 2020報告，BenQ教育互動觸控顯示器2020年取得全台40％的市占率，成為全台灣銷售量最高的觸控顯示器，不只協助台北市打造七成的十二年國教智慧教室，也獲得許多其他縣市教育單位採用。為持續協助師生更美好的學習體驗，BenQ致力創新研發，預計在第二季推出電子白板軟體EZWrite最新版本。 有別於傳統的電子白板、觸控電視，BenQ教育互動觸控顯示器不僅擁有4K UHD栩栩如生的超高解析度，更配有為教室量身打造的書寫電子白板軟體EZWrite，及空氣品質感測器、獲國際認證的全方位智慧護眼解決方案與抗菌銀離子螢幕，確保師生在有效率的學習下，也擁有健康的教室環境。

當科技引領教育革命，BenQ以創新能力積極協助實現教育真諦。BenQ台灣區總經理楊士良表示，顯示設備只是載體，教育才是靈魂。我們認為在科技教育中，教育的內涵才是至關重要的，我們會一直傾聽使用者需求與建議，善用科技於教育應用，致力提供師生更美好的學習體驗。

BenQ教育互動觸控顯示器獨家內建書寫電子白板軟體EZWrite，預計將於第二季推出最新版本，此版本不僅支援原有Android 安卓系統，也能拓展至微軟系統操作，新版本不只保留書寫電子白板軟體 EZWrite熱門工具，如多人多點書寫協作、雲端便利貼互動、智慧手寫辨識功能。

此外，EZWrite還將新增專屬備課功能，支援課前、課中、課後的使用情境，減輕教師負擔，提供學生更好的教學品質。目前最新版本書寫電子白板軟體EZWrite已被台北市多所指標學校試用。

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