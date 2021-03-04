搶白色情人節商機，台北美福大飯店餐飲與住房同步推出促銷方案，3月5日至14日於GMT義大利餐廳推出「我擁有你」雙人套餐，每套5,760元+10%，並同步推出「義直饗著你」住房專案，每房加贈法國蜜桃氣泡酒每晚8,999元起。另Moment cafe & bakery 亦於3月31日前推出兩款白色情人節限定甜點，主打草莓酸甜滋味的「白色戀人」與「莓好芙蓮」，每款320元+10%。

美福飯店祭出「愛情從來不是天意，必須刻意維持經營」的訴求攬客，由GMT義大利餐廳的義籍主廚Massimo Picci精心設計「我擁有你」雙人套餐，標榜讓有情男女進入「義大利式不遮掩的愛戀模式」。想延續夢幻情調，台北美福貼心準備了「義直饗著你」住房專案，結合GMT義大利餐廳的「我擁有你」雙人套餐，入住價值萬元的寬敞客房，每房8,999元起。

除了餐宿專案，美福點心坊黃伯欽主廚以嬌弱矜貴的「草莓」為主軸，推出兩款情人節限定甜點，「白色戀人」以大溪地香草莢製成的布蕾為基底，採低溫蒸烤方式，保持滑嫩口感，再淋上新鮮草莓熬煮的手工果醬，以及義大利馬斯卡彭起司製成的乳酪慕斯，最後放上做工繁複的千層酥皮，風味更具層次。另一款「莓好芙蓮」，選用日本森半抹茶粉製成戚風蛋糕，再搭配新鮮草莓與德國奶油霜，形成經典芙蓮蛋糕造型，最後綴上法芙娜白巧克力與大溪地香草鮮奶油製成的香緹，入口滑順綿密。兩款匠心獨具的莓果甜點，滋味宛如初戀情懷般甜蜜，期間限定每款320元+10%。

(工商 )