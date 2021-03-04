在溫和派民主黨參議員同意分階段停止向高所得者發放1400美元振興支票後，美國參議院宣布將1.9兆美元新冠紓困法案的開議程序至少延後到周四。

由民主黨掌控的參議院希望在本周晚些時候，就通過拜登的首要立法任務進行最終表決。而在該法案付諸參院表決前，民主黨人正在討論如何限縮共和黨人抨擊的浪費措施。

參議院民主黨第二號人物德賓（Dick Durbin）表示，參議院將於周四中午重新開會。而在國會警察局警告某一民兵組織可能攻擊國會大樓後，眾議院已經取消周四的會議。

參議院民主黨人表示，新冠激勵方案排除讓年所得8萬美元以上的個人，以及年所得16萬美元以上的夫妻請領1,400美元支票，是一個不錯的解決方案。

根據協商要點，當個人年所得達7.5萬美元，這張1400美元振興支票的發放金額將分階段遞減，而年所得超過8萬美元，則不具請領資格。夫妻請領振興支票的所得門檻，為個人請領標準的2倍。

在眾議院此前通過的版本中，請領1,400美元支票的所得標準較低，個人所得不超過10萬美元，夫妻共同申報所得不超過20萬美元即可請領。這項妥協意味著與上一輪振興方案相比，可獲得這筆直接發放現金的美國家庭將減少約900萬戶。

白宮周三表示，參議院對拜登總統的1.9兆美元新冠紓困法案提出修改，將取消向高所得者發放1400美元現金，白宮對此抱持開放態度。

(時報資訊)