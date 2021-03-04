新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益則由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶。109年度新制勞退基金運用收益計新臺幣1,781億7,726萬餘元，收益率為6.94％，參與收益分配的退休金個人專戶約1,205萬戶，勞保局將於5日將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，提供勞工朋友查詢。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約543萬戶、占45.1％，其中超過2萬元者，約302萬戶、占25.1％、介於2萬至5萬元者，約242萬戶、占20.1％、超過5萬元者，約60萬戶、占5％。

勞工朋友可利用多元管道查詢收益分配金額，自110年3月5日（即明日）起可使用自然人憑證（插卡）或健保卡卡號加戶口名簿戶號（免插卡）上勞保局網站「e化服務系統」查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」、並完成裝置認證後即可查詢；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，故自3月6日起，勞工朋友始可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡，在須完成郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書後，可至郵局ATM查詢。

(工商 )