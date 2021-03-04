受新冠疫情持續影響，大家都非常關心今年熱氣球活動是否舉辦？台東饒慶鈴縣長拍板定案宣布2021臺灣國際熱氣球嘉年華再120天，於暑假(7月2日高中以下為最後上課日及休業式)7月3日第一天在鹿野高台登場，一連舉行37天，活動至8月8日止！饒慶鈴縣長除了感謝業者，以「觀光領航」作為重要政策，推動觀光成為臺東產業發展的火車頭，去年臺東獲得2020旅遊三冠王，交出亮眼成績單。

「2021臺灣國際熱氣球嘉年華」即將在今(110)年7月3日至8月8日登場，一連37天在鹿野高台讓「夢想起飛，希望升空」。而一般民眾最關心，包括：「2021臺灣國際熱氣球嘉年華」的活動內容與光雕音樂會場次資訊也將陸續公布，欲當追「球」者的民眾可以開始預備、規劃了！

人口密度低的臺東，擁有媲美國外的天然景觀，獲得2020年旅遊三冠王，並創造了3個冠軍、2個突破、1個唯一，包括獲得Booking.com「Traveller Review Award 2021」評比「全球最好客目的地」第一名(2019年為第7名)、旅遊業者Expedia智遊網評比「最受臺灣旅客喜愛的十大國旅城市」第一名、2020年觀光旅館平均住房率高達62.02%，位居全國第一，大幅超越全臺觀光旅館平均住房率38.37%。在國外觀光客銳減的情況下，「2020臺灣國際熱氣球嘉年華」遊客人次超過120萬，創造了超過28億的產值，全年旅遊人次更是突破千萬，逆勢成長了25%。同時，臺東也在2020年成功辦理了全球唯一的國際熱氣球嘉年華。

持續關注，並且期待今（110）年臺東獨特的慢活氛圍，勾勒出理想生活的藍圖，縣長饒慶鈴推動「慢經濟」，打響臺東「真、善、美」品牌。今年「臺灣國際熱氣球嘉年華」為2.0版。也由於還在疫情期間，活動籌備期間持續關注疫情變化，全力配合中央防疫政策，用最嚴謹的標準來做好防疫措施。

臺灣國際熱氣球嘉年華。(圖/台東縣政府提供)

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(中時新聞網)