台日桌球夫妻福原愛、江宏傑結婚5年，昨突爆出婚變消息震驚各界，而福原愛今首次正面回應表示，維持婚姻本就不容易，況且兩人還是台日異國婚姻。而一名日本正妹心奈也在YT影片中分享嫁來台灣與日本的差異，引起網友討論。

一名日本正妹心奈日前接受YT頻道「不要鬧工作室」訪談，分享嫁來台灣與在日本兩地的落差。她表示，日本的媽媽從小就會教女兒煮飯，所以長大結婚以後打掃和煮飯等家務都難不倒她，「雖然做菜沒有特別好吃，但身為太太煮飯、打掃她都可以」。

心奈也提到，她來台灣生活以後發現，在這邊不用化妝也可以出門，而穿著拖鞋出門去倒垃圾也很一般，不會有路人覺得你很奇怪；但在日本出門一定要化妝、打扮，穿拖鞋走在路上更是大忌，「如果只穿著拖鞋出門，就會被媽媽罵沒有禮貌。」

心奈指出，在日本的時候，連去便利商店買東西也都要認真打扮過，但在台灣就不一樣了，可以穿得很輕便就去買東西，「所以我可以穿老公的Tshirt出去也沒關係」。她表示自己是比較懶惰的女生，覺得自己比較適合放鬆一點的生活方式，而在台灣這邊她也覺得生活比較輕鬆、壓力不會那麼大。

影片引起網友討論，「在日本不化妝真的奇怪」、「日本人真的很壓抑、很顧慮眾人的看法，而台灣人比較喜歡舒服做自己」、「日本女生真辛苦心疼」、「歡迎來台灣定居」、「台灣有點自由過頭了」。

(中時新聞網)