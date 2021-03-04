【愛傳媒獠次郎專欄】跟著阿徹師來到新社拍櫻花，忽然聊到我們上次去左鎮吃的鋼管雞，剛好拍完肚子也餓了，於是他就帶我來大坑吃甕窯雞，只見東山路上甕窯雞的餐廳相當的多，從眼前一間一間的過，卻不見阿徹師有停車的打算，看來阿徹師心中已有既定的目標，那就是「東山棧」的甕窯雞。

果然，一來到東山棧專屬停車場已看不到任何車位，所以我們只好繞過兩條街，在路邊找停車格來停，一進餐廳，一樓已座無虛席，上到二樓也已坐去大半，可見生意好得不得了，相對口碑也一定不錯，坐定位後，除了甕窯雞是必點外，我們還點了雞油拌飯和雞油麵線，以及椒鹽透抽、和風過貓與一鍋福菜排骨湯。

首先上桌的是雞油拌飯和麵線，一看到雞油拌飯，我馬上就後悔點麵線了，這淋上雞油和油蔥酥的醬汁根本就是太邪惡了，完全不輸滷肉飯，吃上一口就整個欲罷不能，完勝麵線；接著上來的是椒鹽透抽，加了蔥、蒜、辣椒拌炒，起鍋後再灑上胡椒鹽，鹹香滋味不僅下飯，也很適合當零嘴宵夜來吃；而和風過貓則是以柴魚和醬油涼拌，這樣過貓吃起來相當清爽解膩；福菜排骨湯喝起來也格外甘甜，可先喝碗湯暖暖胃，待會兒就準備正式上主菜了。

只見烤得金黃焦亮閃著油光的甕窯雞終於上桌了，光是看那外皮，就讓人垂涎三尺，而且為了完整保留整隻烤雞的原汁原味，所以這裡不像左鎮鋼管雞會先幫客人扒好，他們的甕缸雞都是得讓客人DIY，自己剝雞的，因此阿徹師迅速戴上手套，很熟練的把雞一扒開，蒸騰的熱氣和香氣就撲鼻而來，接著熟練的將雞拆解成小塊，只有最好吃的雞腿部位是完整的，吃起來果然外酥內嫩，再沾些雞油跟胡椒鹽搭配來吃，味道更是讚不絕口。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

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(中時新聞網)