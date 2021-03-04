有得住也有得動！北投大地酒店與UFC GYM TAIWAN聯名推出「泉力以赴 綻放自我」一泊二食住房專案，售價$10,800，內容包含大地酒店住宿一晚，還為喜好健身運動的消費者精製增肌低脂套餐，UFC GYM TAIWAN更提供每房一張30天免費使用的健身房會員卡，還可選擇參加價值最高$1,800的課程8堂；UFC GYM會員也可享大地酒店溫泉、SPA療程與餐廳專屬優惠折扣，開啟跨業結盟的共好新模式。

大地酒店是北投五星級精品觀光度假飯店，董事長王雪梅希望旅客們在身心靈都獲得全方位的延伸與釋放，因此致力創造提供更多元的優質服務。

大地酒店過去已攜手與知名品牌同業合作聯賣，創下亮眼成績，如與美福、萬豪、晶華，還有與台北喜來登、台南晶英正進行中的專案。大地酒店這次再率先與國際級健身品牌UFC GYM TAIWAN跨業合作，也是本於此「共好」理念，同時也期望提供旅客舒適、健康與美感的環境與服務，讓三方都能共享美好、共同向上。

UFC GYM TAIWAN 是知名的「終極格鬥冠軍」（Ultimate Fighting Championship）旗下的健身品牌，目前在世界各地35個國家成立據點，將MMA綜合格鬥精神與體能訓練融入健身理念中，希望健身不只是帶來外在上的改變，而是能成為每個人生活的助力，甚至是生活中不可或缺的一部分，「成為更好的自己」。

UFC GYM TAIWAN董事長吳怡翰說，希望在台灣致力於創造優良的運動社群，除了提供好的環境與師資，還結合多元的團體課、定期舉辦運動活動，期望集結各地的運動夥伴一同向上成長，讓更多人了解到運動帶來的好處。

UFC GYM TAIWAN課程多元豐富，包括有氧、健身、瑜珈等，還有最特別的「格鬥健身」課程，包括砸重金獨家將專用競技場地「八角籠」空運來台，提供巴西柔術、拳擊、MMA綜合格鬥等相關課程，雖然看似「硬蕊」，但也因為健身房經營服務走高端路線，反而吸引不少高階層人士加入會員。

大地酒店總經理官振朝說，UFC GYM TAIWAN所傳達的自律、企圖心、挑戰自我的理念，也是這次異業結盟的重要理念，同時也結合現代人重視健康、舒適、強健的身體外型美感，推出符合健身需求的高蛋白低脂健康餐產品。

除住房專案外，大地酒店與UFC GYM TAIWAN合作，也提供健身房會員豐富優惠，包括會員在飯店中的奇岩一號中餐廳，月兒彎彎涮涮鍋，喜歡西餐廳可享9折，以及奇岩一號萬豪旗艦店中午用餐9折的優惠；還有大眾風呂第二位泡湯5折（上限4位）、雙人獨立湯屋平日免費加時30分，另還有平日住房享房型升等；以及SPA芳療舒緩護理90分鐘療程，加SPA室內泡湯30分鐘，原價$5300，首次優惠體驗價$3888；要從異業結盟再創新局。

(中時 )