有時女生在與男性曖昧時，喜歡刻意的表現驕縱與高冷，增添一些個人的神祕感，總是能激起男生的征服慾望，想要進一步的了解對方，而有些女生骨子裡就帶有傲嬌個性，因此身邊不乏有男性靠近，對她們展開追求，近日《搜狐》就分享3個越傲嬌越多人追的星座女。

1.天蠍座

天蠍座的女生一直有種高冷又神秘的氣息，她們不會輕易地與異性走得太近，屬於有事情才會主動找人說話的類型，假若沒有重要的事，她們一般不太會與身邊的男性搭訕或聊天，格外的注重個人隱私，也不太會在生活、事業中輕易示弱。

而天蠍座女生與同事或朋友相處時，大多都只侷限於表面，難以真正走到她們心裡，因此對於男性而言，她們就像是謎一樣的存在，這也會激起男性的慾望，忍不住想與她們聊天，進一步了解對方的事情，並且吸引天蠍座女生的注意。

但實際上，天蠍座女生的傲嬌個性，有時只是對自我的保護意識，若能讓她們卸下心防，就會發現天蠍女其實非常貼心且細心，很會替他人著想，也讓男性相當著迷，而天蠍座女生較慢熟的性格，也容易讓認識她們的男生想對其展開熱烈追求。

2.金牛座

金牛座女生個性活潑可愛，時而較直白坦率，嗆人時不只辛辣，還兼具黑色幽默，讓人有種「莫名地舒爽感」，甚至有些征服慾強的男性，非常喜歡這種類型的女生，因此對於金牛座女生而言，偶爾表現出傲嬌個性，反而是吸引男生關注的利器。

金牛女在朋友間，也是群體中的開心果，與友人總是嘻嘻哈哈的，但下一秒她也可能突然變得冷靜，由於與平時的個性風格形成強烈對比，也讓男性產生留戀感，想一窺她們的真實樣貌，因此容易引發身邊的男生對金牛座女生的追求。

3.處女座

處女座的女生非常渴望愛情，但當她們陷入感情後，就常替另一半操心，甚至因此失去自我，且容易顯得卑微且不合群，唯有工作繁忙的時候，她們才會展現出自我魅力，此時容易吸引異性注意。

對處女座的女性而言，只有表現高冷傲嬌時，才容易對愛情抱著理智的態度，清楚知道自己在愛情中到底需要什麼，也才不容易一下就拋出自己的真心，越傲嬌才越懂得做自己，人生才會活得更絢爛，讓男性有忍不住想靠近的吸引力。

(中時新聞網)