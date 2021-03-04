華建(2530)經營新團隊進駐8個月左右的時間，董事長鄭斯聰說，團隊以最快取得土地、最快推案方式，希望力拚在最短時間內就可以獲利，股利的配發不會讓股東等太久，預期3年的時間就是新大華的豐收期。

鄭斯聰直言，雖然希望今年營運能夠拚轉虧為盈，但難度很高，依目前有2筆工程在建，桃園3筆個案陸續在112~113年完工入帳，預期明年度就能夠呈現獲利的局面，就能有合理的股利配發政策，但公司會保留一定的現金去購地，讓公司的營運規模能夠在擴大。

華建目前股本約50多億元，今年上半年推案量約65億元，被問及未來公司每年推案規模量能，鄭斯聰說，隨著推案入帳後，會有越來越多的能量用來購地，後續絕對不會每年推案僅有60多億元，心中雖有一定的計劃，但目前暫時無法做到，需要等到時機更為成熟時才能公布。

華建大股東之一的寶佳集團也在全台地區推案，彼此如何區隔？「兄弟爬山各自努力」，鄭斯聰指出，華建是上市公司，建案的定位及單價會是上市品牌該有的價值，這並不會和大股東之間有什麼太大的關聯性，去年度辦理的現增，大股東注資也是增加營運量能很重要的，這反而是公司的優勢。

(時報資訊)