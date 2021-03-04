馬來西亞乳膠手套製造商頂級手套（Top Glove）因疫情期間自家商品乳膠手套全球熱銷，讓公司趁機狠狠賺一票。目前也打算到香港掛牌上市，順利的話可以籌資19億美元。

目前，Top Glove被美國政府認定，涉嫌奴役期勞工，故禁止Top Glove手套產品進口美國。這家全球最大的醫用乳膠手套製造業者，也曾欲掏出四千萬美元賠償金，試圖解除美國加諸的制裁。

就因為被美國制裁，花旗(Citigroup)與瑞銀（UBS）都選擇退出Top Glove掛牌上市籌備工作。不過，還是擋不住Top Glove火紅的業績。

Top Glove若日後一旦在香港上市籌資，一來可以避開美國政府的影響，二來隨著疫苗接種率愈來愈高時，萬一醫用乳膠手套需求量下降讓業務不好時，公司還可以有另條金流來源。

悲觀派分析師擔憂，是因為疫情關係，醫用乳膠手套才會供不應求，但隨著日子一天天正常化，Top Glove將有產能過剩與成本上漲問題。

市場有一說法，若空單餘額比率高於5%，代表市場看空。目前，Top Glove空單餘額比率也來到2.69％。

LightStream Research認為，因為Top Glove名聲不太好，即使到香港掛牌，也很難吸引到投資人。除非折價發行，若真的折得夠低，自然就會有人願意掏腰包了。

不過，對於全球乳膠手套需求量看法，分析師卻有不同見解，因為目前，全球都陸續開展疫苗接種計劃，醫用乳膠手套需求量只會增而不會減。

據悉，Top Glove計劃在2021年第二季結束前完成香港掛牌上市程序，希望能獲得香港與中國大陸股東的支持。

(時報資訊)