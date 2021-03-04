車用及居家辦公等需求增溫，亞光(3019)2月合併營收約13.86億元，年增率80%，在智能視訊、工業3D LiDAR、車載鏡頭等產品出貨放量下，亞光董事長賴以仁表示，今年營運可望回到2019年水準；亞光推出的「帕醫生非侵入性血管檢測儀」通過台灣醫療器材許可認證，正式跨入健康醫療產業。

受惠車用市場逐步增溫，且遠距教學與居家辦公客戶需求持續提升，包括：光學元件、車載鏡頭、影像感測器等產品銷售皆較去年顯著成長，帶動亞光2月合併營收達13.86億元，年增80%，累計1到2月合併營收約29.47億元，年增率66%。

亞光深耕車載鏡頭多年，目前是美系電動車大廠車載鏡頭供應商，公司亦積極開發光達鏡頭，希望能在自駕系統鏡頭龐大商機中佔有一席之地；去年車載鏡頭佔亞光營收比重約3%，隨著美系電動車廠銷售及ADAS鏡頭滲透率攀升，賴以仁表示，今年車載鏡頭營收可望年成長50%，佔營收比重可望拉升到5%～6%。

看好健康醫療產業前景，亞光推出「帕醫生非侵入性血管檢測儀」通過台灣醫療器材許可認證，亞光表示，PASESA帕醫生血管檢測儀是全球唯一能夠探測心血管硬度的便攜醫療儀器，能於90秒內全無創自動檢測心血管硬度，在家透過持續監察心血管硬度，能夠及時發現心血管異常狀況，避免中風及心肌梗塞等相關疾病發生。

展望今年，亞光表示，隨著5G、AI、LiDAR等應用蓬勃發展，且全球積極投入電動車及自動駕駛的開發，相關產業產值爆發性成長，預期包括光學元件、車載鏡頭、LiDAR、光通訊、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式變焦鏡頭及AR、VR光機模組等產品將可受惠趨勢加速成長。

(時報資訊)