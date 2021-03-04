2月工作天數雖只有15天，受惠記憶體需求強勁，記憶體模組大廠威剛(3260)2月營收年增12.27%，達28.12億元。威剛表示，DRAM價格持續升溫，加上固態硬碟(SSD)控制IC供貨吃緊刺激需求，今年以來客戶備貨相當積極，公司生產線於農曆春節假期加班趕工，以滿足客戶出貨要求。

威剛公司預期，繼DRAM價格正式邁入多頭走勢後，NAND Flash受惠終端應用量提升，合約價也將於第一季底止跌回升。看好兩大記憶體市況熱絡，今年首季營運淡季不淡，全年可望逐季走俏。威剛今年1~2月營收57.42億元，年增32.26%。

威剛科技董事長陳立白強調，DRAM供給持續吃緊，不僅NB、智慧手機、資料中心對記憶體需求大增，第二季起車用電子也將強勢加入搶食記憶體產能行列，因此看好DRAM價格自去年12月初低點出現後，報價將逐季升高，第二季漲幅還會比第一季更明顯。今年整體市況最缺貨的時間將會在第二季以後。公司目前至少維持2個月以上的安全庫存水位，在DRAM漲價效益與SSD出貨量大幅提升挹注下，兩大產品線對今年上半年獲利都將有顯著貢獻，第一季整體營運表現也會大幅優於去年第四季。

分析威剛2月產品結構，DRAM與SSD營收規模相當。DRAM營收為11.23億元，月增2.46%，年增9.45%，占比39.93%；SSD營收11.91億元，年增53.84%，占整體比重42.36%，為第一大產品線。記憶卡、隨身碟及其他產品比重為17.71%。

(時報資訊)