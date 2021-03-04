現任大陸銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企將升任銀保監會副主席，現任五位副主席中的黃洪漢祝樹民兩人均屆齡退休。

財新網報導，肖遠企是資深監管幹部，其具備國際視野與監管經驗，且曾參與世界貿易組織（WTO）和雙邊、多邊自由貿易區談判，屬近年來罕見自銀保監體系內提拔的副部級官員。

報導引述肖遠企履歷顯示，其於1990年畢業於中國人民銀行研究生部，曾先後於央行外事局、中行北京分行工作，2000年起，在澳門金融管理局、廣東原銀監局與重慶銀監局任職。

路透報導，肖遠企於2009年回到北京，出任原銀監會監管二部主任與監管一部主任。2015年任審慎規制局局長一職，任職期間牽頭制定多項政策，包括「商業銀行流動性風險管理辦法」和「商業銀行大額風險暴露管理辦法」等。

2018年原銀監會和原保監會合併成立銀保監會，審慎規制局被撤併，肖遠企任銀保監會首席風險官和新聞發言人等職。

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