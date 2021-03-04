全民大劇團全新舞台劇《丞相，起風了》由吳定謙、夏于喬、范乙霏（Albee）、陶傳正、湯志偉、吳世偉、呂紹齊、龍龍（林千玉)、劉樸等演出，4日舉辦記者會，演員群以持槍、中箭等造型現身，帶出該劇講述網軍帶風向、網路霸凌等議題，暌違4年再演舞台劇的夏于喬，過去和曾國城主持《型男大主廚》9年期間，前3年常常被網友罵，被質疑「跟高層有一腿」，被批在曾國城旁邊「像木頭」。

被問到曾國城知道她被酸民攻擊？夏于喬笑說當時沒特別說，「他看起來是沒在用網路的人」，她自知主持功力不足，她努力學習、進步也被看見，2017年她卸下主持棒時，網友則反過來問「為什麼要離開？」，兩派網友在留言區吵成一團，吳定謙在旁笑虧「妳的粉專變里民中心」。她這回藉戲得知有「網軍」，編導謝念祖傳授她如何辨別技巧，「一則貼文500個留言，有些留言按讚超過1000，那就是網軍操作」。

台北 全民大劇團全新舞台劇《丞相，起風了》記者會。(陳俊吉攝)

脫口秀演員林千玉（龍龍）回想「無數」被網路霸凌經驗，舉凡腿粗、長得醜、眼距開都有，先前還因政治議題，被韓粉灌爆粉專，她提告7網友卻沒告成，原因是Youtube追蹤不到網友身份。另一次她被網友酸低能腦殘也沒告成，「法官說罵得太輕微」，她自嘲「所以我是法官認證低能腦殘嗎？」Albee從《我愛黑澀會》出道7、8年，無奈常被攻擊娃娃音，但也不乏有好建言，像是被說爆牙，她戴牙套矯正後臉型更美。

吳定謙為導演吳念真兒子，電視劇及舞台劇作品不少，卻不喜歡看自己的演出，也不喜歡照鏡子，尤其經營臉書粉絲團，對他來說很辛苦，「但還是要互動，讓大家知道我在幹麻」。回想當年網路剛起步，特地買超長電話線，連結一樓客廳電話到二樓書房電腦，還被老爸吳念真罵「不要一直用電話線，等等打不進來！」

吳定謙近期忙2部舞台劇排練，去年與插畫家老婆葉小姐結婚且懷孕，寶寶預產期是4月，狀況允許的話也會全程陪生產。即將升格新手爸爸的他，買了一堆育兒書籍、爬文做功課，沒想到越看越慌，倒是老婆比較淡定。當年吳念真用V8紀錄吳定謙成長點滴，他至今回想，虧老爸「現在想想我爸滿敗家的，V8那時很貴，但滿感謝他這麼做」。夏于喬和導演老公林書宇結婚2年多，對於求子「緣份囉，沒特別規劃，有的話會自己來」。

謝念祖提起《丞相，起風了》製作起源，是去年劇團推出網路節目《中央流行藝情指揮中心》，本想以喜劇方式舒緩疫情下緊張心情，卻引來網軍攻擊，從每日1千人次粉絲互動，爆衝15萬人次「洗禮」，讓劇團不得不關掉節目。謝念祖說，希望藉此讓更多人知道「網軍」言論操作，希望一般大眾可以辨別出言論操作，不會輕易被「風向」帶著走。全民大劇團《丞相，起風了》6月18至20日於台北城市舞台演出，購票請洽OPENTIX兩廳院。

全民大劇團全新舞台劇《丞相，起風了》4日舉行記者會，演員群持槍「掃射」畫面頗真實。（陳俊吉攝）

《丞相，起風了》演員以「中箭」造型暗指遭網路霸凌。（陳俊吉攝）

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