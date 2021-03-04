苗栗縣卓蘭鎮賴姓男子在交友軟體認識1名女子，該女子向賴男邀約援交，不過要他先去超商買遊戲點數5萬點才能見面，所幸警察及時阻詐，保住5萬元辛苦錢。（警方提供）

苗栗縣卓蘭鎮賴姓男子在交友軟體認識1名女子，該女子向賴男邀約援交，相約在2月28日進行交易，不過要他先去超商買遊戲點數5萬點才能見面，超商店員懷疑賴男遭到詐騙，報警處理，所幸警察及時趕到，阻止賴男將遊戲點數拍照傳給詐騙集團，保住5萬元辛苦錢。

卓蘭分駐所副所長張弘昌及警員賴育晟，上月28日下午4時45分許，接獲超商李姓店員撥打所內電話報案，稱1男子拿5萬元到超商購買GASH點數5萬點，疑似有異，希望警方到現場了解。

警方獲報趕赴超商，賴男向警方表示，他2月25日在網路交友軟體認識1名女子，該女子稱有兼差援交，賴男便與該女子相約28日進行交易，但女子在電話中告知賴男，要見面需先購買GASH點數5萬點，賴民不疑有他，便前往超商購買點數，準備回家以拍照方式交付給女子。

警方發現賴男遭遇「假援交真詐財」，聯合店員再三向賴男解釋，並以相關案例，向他解說詐騙集團慣用詐騙手法，賴男才驚覺自己差點被騙，最後在警方陪同下，回到超商櫃台辦理點數退款事宜，順利取回5萬元辛苦錢。

(中時 )