高雄市楠梓區藍田西段25地號_01土地方正，適合興建優質住宅大樓。（高雄市地政局提供／林瑞益高雄傳真）

高市府地政局2021年度第1季開發區土地標售，共計推出9標9筆優質建地，訂於3月17日開標，合計總底價12億5285萬餘元。其中，受矚目的岡山第87期重劃區的土地，地政局評估，應該可以維持去年的熱度。

第87期重劃區位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，擁有完善的道路系統、多處公園綠地。此季再推出1筆大面積精華地，面積約1115坪，臨25米鵬程路及15米鵬程東路，地形方整。拍賣底價1坪40萬元，總價4.4億餘元。

受矚目的還有高雄大學區段徵收區，近年標售成績亮眼，今年第1季推出3標3筆土地，其中1筆住三土地，位於大學23街，面積約1861坪，近高雄大學及援中國小，形狀方整面積大，利於整體規畫，適合興建優質住宅大樓。一坪28萬餘元，總價5.2億元。

至於中都重劃區，與美術館特區僅有一河之隔，並與農16特區連成一片，儼然成為高雄市最大的優質住宅聚落，此季推出1筆住三用地，面積約179坪，臨德旺街，近中都愛河溼地公園及美都公園，自用投資兩相宜。標售底價1坪近43萬元。

(中時 )