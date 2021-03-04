「基隆港西7倉庫」1樓約1240平方公尺。（基隆港務分公司提供／陳彩玲基隆傳真）

「東3-4旅運設施暨停車場」工程，完工後，可以舒緩市區停車需求，並提供旅客舒適的步行環境。（基隆港務分公司提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆港務分公司為提升港埠作業能量，吸引國內外倉儲、物流業者進駐，重新規畫內港空間，目前公告招商「基隆港西7倉庫」出租建物面積約6700平方公尺，以及「東3-4旅運設施暨停車場」，可作經營、休憩使用。

基隆港為「近遠洋航線貨物港」及「國際郵輪母港」，台灣港務公司因應其發展定位，配合北台灣航運需求及港埠整體營運機能，進行整建，其中「基隆港西7倉庫」已順利完工取得使用執照，為3層高樓建築，具多功能雜貨倉儲空間，滿足航商、業者進駐需求，另外，「東3-4旅運設施暨停車場」預計4月30日完工，2建案現階段開始公告招商。

基隆港務分公司表示，西7倉庫招商範圍包含3樓倉庫區全區，以及1樓倉庫部分區域，出租建物面積總計約6775平方公尺，包括3樓約5535平方公尺、1樓約1240平方公尺，可供業者作為經營倉儲、加工、物流或自由貿易港區事業等相關業務，也能滿足自貿港區輕加工及倉儲業者進駐需求，且配有2部5噸貨梯，以利原料及成品轉運。

基隆港務分公司說，為提供旅客更舒適且優質的休憩空間及旅運服務，中央挹注資金啟動「東3-4旅運設施暨停車場」工程，完工後，可以舒緩市區停車需求，並提供旅客舒適的步行環境，這次招商範圍包含一樓停車場約6135平方公尺，大、小客車各有30多個停車位，二樓候船室2268平方公尺，以及頂樓天空綠廊。

基隆港務分公司指出，東3、4可作為經營停車空間、旅客服務及民眾遊憩休閒使用，未來啟用後，有望成為基隆打卡拍照的必訪聖地，有意進駐業者可提出營運計畫書參加評選。

(中時 )