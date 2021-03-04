台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛遭日媒爆料婚姻觸礁，女方難忍婆家頻給壓力、老公會言語霸凌等，已提出離婚要求，並被狗仔拍到55張與高帥男幽會的影像，消息震撼台、日兩地。由於日媒報導內容指出江宏傑曾罵福原愛「妓女（婊子）」，與過往作風難以連結，昨（3日）有鄉民在PTT發問「相信江宏傑會一直罵小愛這件事嗎？」引起熱議。

根據日媒指出，江宏傑、福原愛一起看牙醫，福原愛天生愛漂亮，一定要換掉居家服才願意出門，江宏傑認為太花枝招展，痛罵老婆「妳這個妓女」，要求以後穿得樸素點，讓福原愛很難堪。

該名網友於PTT女人版PO文表示，「看了《全明星運動會》發現江宏傑講話就木納木納的，連要裝兇都有難度，但媒體一直說他會罵小愛很難聽的話」他不相信江宏傑會爆粗口，推測可能男方個性太軟弱、較偏袒江家人，讓福原愛感到孤立無助，動了離婚念頭。

文章一出立刻受到廣大的熱烈討論，不少台網友都認為江宏傑罵妓女（婊子）滿不合民情，「台灣人應該是罵破麻，罵妓女不太自然」、「罵妓女這個感覺就很不台灣」、「我比較好奇到底什麼人會罵妓女」、「罵妓女有沒有可能是翻譯的問題？台男很愛罵女生是破麻」、「光看那種罵法其實比較像刻板印象中日本大男人會講的話」等，認為目前沒有江宏傑的錄音檔或證據，很難咬定真的有罵。

不過，也有一派網友跳出來持不同意見，「人前人後兩樣情我相信」、「感覺江就是對外很害羞，對熟的就講話就直接」、「我覺得不一定，有認識超級溫和木訥男，會對女友動手動口」、「你肯定不知道，越木訥的罵得越兇」、「還有人會相信螢幕上的明星人設喔」認為夫妻吵架的時候，的確有可能會口出惡言。

(中時新聞網)