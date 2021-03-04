威力彩邁入連29摃，今晚開獎的頭獎獎金已狂飆至9億！搜狐網命理專欄「手相學生肖星座運勢」就指出，生肖鼠、狗、馬的朋友最受神財爺眷顧，極有可能錢財大發，連做夢都數錢！

▍生肖鼠

屬鼠的人一生運勢旺盛，極少出現不順的​​麻煩事，從3月4日到30日會有財神爺臨門，只要稍稍付出努力就能輕鬆得財，收穫大把大把的財富，達到金庫滿溢的狀態，富貴又吉祥，想體會腰纏萬貫的日子超簡單。

▍生肖狗

屬狗的人性格果斷，做事從來不會拖拖拉拉，十分注重效率，他們的應變力也很強，可以處理好各種瑣事，從今日起開始逢凶化吉，存款金額很有機會達到數千萬，富貴難逃，生活會越來越旺，走向大吉大利的局面。

▍生肖馬

生肖馬是屬於智商和情商雙高的一類人，工作好學多能善始善終，但有時也會喜怒無常。他們從今日起至月底將賺得盤滿缽滿，注定榮華富貴享不盡，財神爺臨門，金庫滿溢，富得流油，必定能腰纏萬貫，同時他們也能夠兼顧好家庭，可謂是人生大贏家，憑藉個人的努力闖出一片天。

(中時新聞網)