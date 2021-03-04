小小年紀就會看外在東西比較身分地位，一名網友在網路上透露，自己念國小的兒子班上要選班長，有兩名同學都當，公平競爭同時，其中一名班長候選人，對其他人「炫耀」自己家中開哪款車，直嗆對手爸媽開國產車，怎麼可以輸。

網友在論壇PTT上發文，好奇問大家「國小學生這麼說，是玩笑還是價值觀偏差」？文中提到，最近兒子班上在選班長，其中一名候選人私下對其他同學說「他家裡只是開NISSAN的，我家是LEXUS我怎麼可以輸給他」、「開NISSAN的當班長，根本不夠看吧」。

原PO聽到兒子分享的對話，感到相當驚訝，雖然不確定小學生是開玩笑還是認真，不過才小小年紀就會分車子等級，自嘲自己「直到國中才知道家裡的車是福特」，不禁想知道「現在小學生這麼成熟嗎」？

日系超跑GT-R售價不斐(圖/達志影像)

文章引起網友討論，認為學區確實會造就小朋友價值觀，直言現在的年紀相當誠實，等到長大就是在心理瞧不起，「我朋友以前在東區小學教書，學生小三就在看頭文字D」、「小孩子都會說TOYOTA的車很爛，有在學校待過就知道」、「以前你天真，只是資訊管道比較少，別把小孩當笨蛋」，不過也有網友笑虧，「他們不知道GTR也是NISSAN」、「my dad has a GTR」、「LEXUS是在秋三小，我開賓士不就要當家長會長了嗎」。據悉，Nissan超跑GT-R是世界知名的「東瀛戰神」，入手價格至少635萬起。

(中時新聞網)