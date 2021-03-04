美國紓困計劃與疫苗目前進展順利，惟美債殖率上升，再加上擔憂科技股估值過高，高科技股領跌，美股4大指數周三全收黑，那指摜破季線創1月6日以來收盤新低，美股期貨盤續跌，亞股也全盤皆墨，台股欲振乏力，周四開跌119.98點報16091.75點，雙王等電子權值股領跌，指數節節下挫，盤中大跌371點，來到15840.99點，月線約15951點和萬六再度失守，鋼市產業晴朗無視大盤苦澀，原物族群走強撐盤，市場資金轉進傳產，午後賣壓稍見止緩，尾盤再受台積頹勢拉低，終場指數下跌305.32點或1.88%，收在15906.41點，成交金額3276.78億元。

今日外資(不含外資自營商)賣超525.1504億元，投信買超11.7256億元，自營商賣超38.4727億元，三大法人賣超551.89億元。外資再度轉賣超，單日賣超金額名列史上第5大，今年來賣超逾2300億元。

晶圓雙雄ADR下壓，加上外資近來頻頻調節，半導體為首的電子股成殺盤重心，電子權值股紛紛面臨整數關卡保衛戰，權值王台積電(2330)開低走低，量增收跌3.38%或21元，報601元當日最低，600元岌岌可危，持平周三之牛年開市來新低價，市值15.584兆元，觀察前波低點590元附近位置，若再跌破，不排除尋求季線支撐；聯電(2303)、聯發科(2454)更分別痛失50元、900元關卡，收跌5.49%至49.05元、3.55%至897元，一度最低至49、895元，聯電再創牛年開市以來新低，晶圓雙雄單日市值合計縮水5799.42億元。股王大立光(3008)收跌1.89%至3375元；鴻海(2317)晨盤一度翻紅、跌幅相對小，收在114.5元、跌0.87%。其他權值股，除台化(1326)、台塑、群創(3481)、遠東新(1402)、欣興(3037)、開發金(2883)穩紅盤外，其餘望過去一片綠地，聯詠(3034)、矽力-KY(6415)、亞德客-KY(1590)、世界(5347)、穩懋(3105)、微星(2377)、日月光投控(3711)等皆跌幅3%以上。

半導體類股指數大跌至臨近400點大關，最低達402.65點，收跌3.35%，與電子股跌2.58%、類指低見803.21點，同列殺盤血滴子，爾後電機跌2.19%、電子零件跌1.71%，傳產的航運股亦跌1.46%。鋼價續居高檔，加上OPEC+減產有望延至4月，原油價格有撐，原物料族群逆勢走強，盤面焦點為鋼鐵、塑化、造紙等傳產族群，其中高興昌(2008)、海光(2038)衝上漲停，佳大(2033)、志聯(2024)、大成鋼(2027)、官田鋼(2017)、中鴻(2014)等漲約4%齊開趴，中鴻寫下波段新高，推升鋼鐵類指收漲0.57%，列上市漲幅亞軍，季軍由橡膠0.24%奪得，台橡(2103)、南帝(2108)、鑫永銓(2114)等樂融融，台塑四寶的台塑(1301)更一度寫下2019年7月來之20月新高價，其他三寶表現稍熄火，二線塑化則表現強勢，華夏(1305)漲逾6%，台達化(1309)、中石化(1314)敲邊鼓助興。而漲幅冠軍由造紙以1.52%漲幅拿下，華紙(1905)、永豐餘(1907)財報利多、下午法說暖場，股價鋪紅毯雙雙走揚逾2%；資訊服務、營建、觀光亦紛紛力挺多方，紡織、金融、光電則走疲0.35%、0.57%、0.98%。

美對中芯禁令開小門，NOR Flash股華邦電(2344)、旺宏(2337)重挫逾4%。然部分電子股逆勢上揚，NAND Flash需求上揚的群聯(8299)走強，NB零組件雙雄義隆(2458)、鈺太(6679)，有大環境應用需求仍熱與業績基本面支撐，股價雙雙翻紅逆揚。九暘(8040)股價無礙收購案未成，再度催動攻上28.6元漲停，是2019年11月下旬以來新高價。其他族群，自行車族群如巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟(5306)、日馳(1526)等個股，股價一片綠油油。

5日RSI為39.34，10日RSI為47.61。9日K值為31.57，9日D值為47.79。20日乖離率為-0.28。第一金投顧董事長陳奕光認為，近日下跌屬牛市修正而非熊市回檔。但美股與台股連動較深的半導體及電動車概念股，相關個股短線暫不建議立即介入，現階段操作上也建議可降低電子股資金水位來因應，待回到月線支撐處相對較為安全。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村也指出，大盤在16200點之上的巨量套牢區，需要等時間來消化。短線交易人，不急躁低買高賣為宜。中長期投資人，在急速下挫時，再布局訂單能見度高及殖利率較高之題材個股。

大陸「全國兩會」登場，除留意陸股的政策紅利，台股5G、車用電子、中概等族群都有望受惠。而預料周五聯準會鮑爾的談話，仍將重申維持寬鬆立場，同時緩和市場對於基本面過熱、通膨等預期，將令殖利率漲勢暫歇，有利美股、台股回穩。德信證券副總經理吳文彬表示，台股只要能守住季線15170點，將可維持高檔整理格局；不過上檔因遇到之前台股成交爆量的空方缺口壓力，必須回補缺口才能再轉強。

(時報資訊)