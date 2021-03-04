客家天穿日3日登場，桃園市政府客家事務局攜手文化局，於客庄風情濃厚的龍潭區舉辦「百人寫生畫聚」，地點選在富含傳統茶港風情的三坑自然生態公園，既能走出戶外感受自然景觀，避免多人群聚，也能使年輕族群習得客家人文習俗，一舉兩得，吸引百名畫友爭相報名。

農曆正月二十為客家天穿日，客家族群為感念女媧補天、救助人類，多會放下手邊工作，讓大地休養生息，體現環保、資源永續精神，這天也被客家委員會認為極具文化特殊性，於2010年正式訂為全國客家日，桃園客家局也趁勢舉辦寫生活動，鼓勵畫友建立文化保存觀念與復振運動。

客家事務局代理局長戴興達說，三坑地區早期因河運地利，成為客庄茶葉轉運站，富有「客家茶港」美名，歷史意義重大，後結合周邊自然美景，打造三坑生態公園，設有生態湖、大草坪等景觀，也有集貨亭、挑擔細路及地景藝術等設施，選為寫生場地再適合不過。

師大退休教授、台灣速寫活動發起人張柏舟說，自己雖非客家族群，但過往時常至三坑老街走訪，因此特地從台北南下至龍潭參與此次寫生活動，並選擇集貨橋作為畫作主角，復刻當年河運郊商集貨場景，大讚活動能使地方鄉親習得過往歷史，知悉前人辛勤開墾的前因後果，意義重大且非凡。

(中時 )