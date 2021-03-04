雲端用戶身分管理公司Okta周三宣布以65億美元全股票交易方式，收購規模較小的競爭對手Auth0，這項交易將成為今年以來最大宗的軟體業併購案之一。

受此消息影響，周三Okta盤後股價重挫10.4%，報216.15美元，稍早前一度崩跌13%。

在新冠肺炎疫情促使各大小公司轉向遠端工作，並與客戶在線上互動之際，Okta盼藉由引進Auth0的客戶識別產品，加速這個規模達550億美元之身分認證市場的增長。

在某組織的員工與客戶進入其應用程式或網站之前，Okta與Auth0提供的雲端安全服務可協助驗證與確保這些人的身分。Okta雖然以提供員工識別系統而知名，但也一直在發展其客戶識別業務，目前該業務佔其營收四分之一。

Auth0提供的產品則著眼於管理客戶的跨應用程式身分，預計今年營收可望突破2億美元。

在合併後，Auth0將成為Okta內部一個獨立運作的業務部門，兩家公司的平台也將逐步進行整併。這項交易預計將在第二季完成。

Okta周三公布財報，其上季營收年增40%，為2.347億美元。在新冠肺炎疫情期間，該公司股價猛飛猛進，使其市場突破300億美元。

(時報資訊)