螺絲廠世豐(2065)2021年2月營收2.08億元，較去年同期成長約19.4%，不畏2月適逢農曆春節工作天數較少，受惠客戶拉貨持續暢旺，帶動整體營收創歷年同期新高記錄。2021年1至2月營收4.43億元，同步創下新高，較去年同期成長約49.1%。

世豐表示，2月營收繳出歷年同期新高，係受惠美國居家裝修、房市交易熱絡，帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶訂單需求持續暢旺，加上建築工程通路客戶隨著營建施工進度加大備貨力道，推升2月美國地區銷售表現較去年同期成長16%，且整體出貨動能隨著客戶訂單需求持續，整體產能稼動率保持良好水準，單月營收已連續6個月站穩2億元。

展望2021年第一季，世豐維持審慎樂觀看法。隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道，加上建築工程通路客戶訂單逐步回升，看好第一季整體出貨表現有機會站穩高檔。目前公司整體接單表現優於去年同期水準，訂單能見度達到6月。

世豐表示，近年持續深化螺絲產品扭力、貫穿能力、耐腐蝕等提升產品性能面向進行研發設計，以高值化產品競爭能力，並同步強化數位智能化轉型與自動化生產效益，透過全尺寸齊全產品線、深化客戶接單動能等重要策略執行，整體效益持續展現，且今年新接訂單已與主要客戶達成部分產品漲價協議，有助於創造整體營運正面之挹注。

(時報資訊)