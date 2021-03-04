演藝圈去年感情糾葛不斷，先是「亞洲舞王」羅志祥被周揚青踢爆劈腿、喜歡多人運動，緊接著爆出謝和弦與前妻Keanna結婚後，竟劈腿直播主莉婭，複雜三角戀鬧得沸沸揚揚，雙雙被冠上渣男封號，對此網紅橫綱凱咪表示：「我覺得小豬比謝和弦更值得被原諒」，引起網友議論。

對於羅志祥及謝和弦接連被冠上渣男封號，橫綱凱咪表示小豬比謝和弦更值得被原諒，更舉出４點來佐證，她表示謝和弦是法院認證的婚姻，未料卻婚後渣還碰毒，是否按時服藥維持正常狀態都不知道，此外渣分為私下與檯面上，謝和弦不僅屬於後者，更是不停對曾誓言牽手一輩子的Keanna嗆聲，相較羅志祥始終未對周揚青惡言相向，相較下就能知道誰比較渣。

談到兩人間的差異，在於羅志祥早就出面道歉認錯，謝和弦卻是至今仍不覺得有錯，此外更將小三莉婭扶正，讓她怒斥：「扶正是不良示範，做為公眾人物你是在鼓勵婚外情嗎？無法接受婚後渣得理所當然」，對於謝和弦多次吸食大麻遭逮捕，她也喊話：「你想合法抽大麻請去合法的國家，你身在台灣就是不合法！就像你在新加坡無牌販賣口香糖一樣」。

此外，橫綱凱咪表示「婚前渣」只有道德問題，畢竟婚前劈腿和多人運動被抓包，能讓對方慶幸沒結婚就看清這個人，但「婚後渣」的話，身為配偶就只能告爆他，相較下才會覺得小豬比較值得被原諒，但若相對拆開看，其實兩個都不ok。

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(中時新聞網)