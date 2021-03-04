勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場，為協助缺工企業獲得所需的人力，提供客製化量身訂做的訓練服務；推動產訓合作訓練模式，協助參訓民眾訓後立即就業，創造企業及民眾雙贏。中彰投分署長林淑媛說，目前有「系統模板班」及「汽車車身鈑金技術班」等，參訓費用全免，還享有企業發給的訓練津貼。

林淑媛表示，台中訓練場是全國最大的訓練場，長期深耕技術人才培育，訓練職類多元，透過產訓合作的訓練模式為企業量身訂做客製化職業訓練計畫並共同招募；訓練期間由分署及企業分別提供「專業技能訓練」與「實務訓練」，結訓後由企業直接僱用，創造勞資雙贏新機。

林淑媛說，本次與中部汽車股份有限公司合作開辦「汽車車身鈑金技術班」，主要培訓鈑金技術人員，課程涵蓋銲接、板金、車身修理等技術；該公司在中彰投地區設有20餘處保養維修據點，專門為TOYOTA、LEXUS二種知名品牌各式車款之售後保養服務，歡迎有志一同的民眾加入。

另一班次「系統模板班」，是培訓建築用系統模板人才，系統模板可運用於目前最夯的清水模建築，是未來營建系統化及環保建築的趨勢，正式僱用起薪約3萬4000元，技術純熟者可達6-7萬元。

林淑媛強調，本次合作企業為吸引優秀人才加入，在實務訓練期間都有加碼提供每月2萬4000元以上不等訓練津貼，減輕學員參訓期間的經濟壓力，無後顧之憂安心學習以順利接軌就業。

(中時 )