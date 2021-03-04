2月27日30多部飆車族群聚竹南鎮西濱快速道路、保福路口競飆，遭警方強力查辦。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮西濱快速道路競速飆車畫面

竹南警分局副分局長張中說警方強力取締西濱飆車過程

228連假，來自台北、桃園等地的飆車競速玩家，相約齊聚竹南鎮西濱快速道路，展開美式4分之一哩競速賽車，轄區竹南警分局據報啟動快打到場，35部競速車輛當場鳥獸散，警方事後逐一追查車主，將分別依刑法公共危險罪嫌移送法辦，以及違反道安條例開單裁罰。

西濱快速道路從去年全線通車後，部分路段成為競速飆車族競飆場所，去年3月間，有競速飆車族在台61線西濱快速道路崎頂海水浴場前聚集競速，轄區竹南分局警方獲報趕往驅散，事後再調閱路口監視器影帶過濾清查車主，並依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦後起訴，有效遏阻競速飆車族出沒，1年來都未再發現飆車族出沒，但警方持續監管防範飆車歪風。

2月27日凌晨2時許，前後共有35部各式競速車輛，突然出現在西濱快速道路南下92.5公里竹南鎮保福路口，依序依照美式4之1哩加速賽規則，兩兩展開競速，至國道3號高架橋下為止，再折返繼續比賽。

轄區竹南警分局接獲民眾報案，分局長林永勝立即啟動快打機制，調派警網趕往現場，飆車族們一見警方出現，立即朝南下國3竹南交流道方向鳥獸散。

事後，警方調閱多個路口監視器影像清查過濾飆速車輛，清出35部車輛涉及違規違法，全部車輛都來自於外縣市，其中尤以台北市及桃園市最多，有多達10餘部，車型則從國產馬3到價值數百萬的進口超跑保時捷都有，警方研判這些人應是透過通訊軟體臨時相約到此車聚，而飆速路段剛好是直線，出發路口旁又有空地可停車，所以才在此進行加速競賽。

警方根據監視影像事證，其中涉及競駛違反刑法公共危險罪車輛計11輛，另違反道路交通管理處罰條例共22輛，警方將通知相關人員到案說明，並依法移送及舉發相關違規行為。

(中時 )