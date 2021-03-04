威力彩連續29期無人中獎，目前頭獎累積金額上看9億，今晚即將開獎，大家都期盼自己是那個幸運兒，同時關心今晚獎落誰家。星座運勢網站「同道大叔」分享，本周財神下凡灑錢，白羊座、摩羯座、金牛座最受眷顧，財運暴漲，加上金星助攻，可說是鈔票隨便賺，最有機會成為威力彩頭獎得主，若是這3個星座卻還沒下注的人，快在開獎前買起來。

▍1.白羊座

白羊座面對工作或賺錢的事情本來就很有衝勁，本周財運很旺，能有許多賺錢機會，正財運、偏財運雙雙上漲，若能抓住機會，非常有可能會「撈一把大的」，突然暴富，因此一定要好好把握本周的好財運。

▍2.摩羯座

上半年，幸運之星木星坐鎮於摩羯的財帛宮，讓摩羯的財運翻紅。來到本周，摩羯的財源增廣，錢從四面八方湧上，摩羯座也特別能夠抓緊機會，大賺一筆。摩羯座最愛吃香喝辣，而且不忘分給朋友，非常講義氣。

▍3.金牛座

金牛座的運勢在過年後逐漸起飛，本周財氣一級棒，尤其是有在投資理財的人，眼光特別精準，買什麼賺什麼，只要是金牛投資的項目，都能一本萬利。

「同道大叔」最後提醒，本周是這3個星座脫貧致富的關鍵期，想要存款翻倍一定要緊緊抓住機會，若能趁機大賺特賺，生活將有明顯改變，若口袋有閒錢一定要多多投資自己，對將來必有助益。

(中時新聞網)