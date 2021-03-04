1名百貨公司櫃姐控訴遭客人與公司惡劣對待，該客人先是硬拗宅配費用，接著又向公司客服捏造不實內容，該客人謊稱遭到她辱罵「來討錢的」，而公司也不分青紅皂白，以「母親節快到了，給櫃姐警惕」為由，對她開罰1500元；許多網友則罵，「最爛的是百貨公司不得罪、縱容客人要求，損失由廠商和櫃姐負擔。」

該櫃姐在臉書「爆料公社」發文表示，她日前遇到不理性的客人，該客人不斷用不客氣的語氣詢問「有宅配服務嗎？」她回應沒有此服務後對方便離開；沒想到該客人之後透過LINE與她的櫃長（主管）聯絡，客人說花費了150元宅配，並威脅「我還在想要不要繼續使用你們品牌」，無奈之下櫃長只好自費賠償費用。

該櫃姐說，上月25日該客人來櫃上拿錢，一到現場就很不客氣地說「我要來拿錢」，她詢問之下，對方還支支吾吾、遲遲不說自己是誰，只說「你們櫃長叫我來拿的」，她之後將錢拿給對方，對方30分鐘特意折返回來要了她的名片，「我開始覺得事情有點奇怪」，後來她就收到遭客訴的通知。

1名百貨公司櫃姐控訴遭客人與公司惡劣對待，該客人捏造不實對話，害她罰1500元客訴金，事後公司降成500元。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該客人對客服說「櫃姐看到我，直接問我是不是來討錢的那個」；客服收到投訴後，沒有經過查證、還原事實，就以「母親節快到了，應該給櫃姐一些警惕」，對該櫃姐開罰1500元，事後說減緩金額只要支付500元，但她仍認為相當不合理；許多網友說，「請百貨公司提出證據，若無憑無據實在不應這樣罰」、「真的很心酸，講話有需要這樣嗎？」「最爛的是百貨公司不得罪縱容客人要求，有所損失就由廠商和櫃姐負擔。」

(中時新聞網)