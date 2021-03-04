彰化高麗菜是全台第4大產區，今年盛產價格低廉，彰化縣長王惠美指示相挺農民，縣府已經採購11公噸的高麗菜，分送給縣內282個社區關懷據點。(吳建輝攝)

再地企業同樣響應，彰化喜美生鮮超市也相挺，採購彰化4.2公噸的高麗菜，台灣優格食品股份有限公司，也採購將製作成餅乾。(吳建輝攝)

彰化縣種植高麗菜面積超過850公頃，現在正值盛產期，味美價廉，彰化縣長王惠美力挺菜農，鼓勵民眾多加採購以及食用高麗菜，4日還到埔鹽鄉永樂社區，與社區的婆婆媽媽們一起製作高麗菜乾、高麗菜水餃、泡菜等料理，除了展現料理好手藝，更是用行動來證明全力支持果農的決心。

彰化高麗菜是全台第4大產區，今年盛產價格低廉，彰化縣長王惠美指示相挺農民，縣府已經採購11公噸的高麗菜，分送給縣內282個社區關懷據點，而再地企業同樣響應，彰化喜美生鮮超市也相挺，採購彰化4.2公噸的高麗菜，台灣優格食品股份有限公司，也採購將製作成餅乾。

台灣優格食品股份有限公司總經理吳睿麒表示，響應王縣長的號召，一同推廣高麗菜，餅感學院長期致力於農產品應用的開發，過剩的高麗菜，透過加工乾燥製成餅乾，行銷到各大超市，甚至全世界，喜美超市董事長兼總經理陳錕一也說，將在旗下通路加強推銷彰化高麗菜，歡迎大家踴躍購買。

王惠美表示，彰化高麗菜年產量逾3萬9000噸，高麗菜可以入菜、煮湯、做高麗菜乾、泡菜、水餃、甚至是餅乾、高麗菜飯、高麗菜麵等，算是相當多元的食材，感謝合作社與農民，今年更外銷到加拿大、韓國等地，加工製成的水餃、煎餃也外銷到日本，成果豐碩。

王惠美說20、21日在台北希望廣場的農民市集，會舉辦彰化周活動，只要購買彰化的農特產品，就會贈送高麗菜，消費滿300元至999元，就送2顆，滿1000送三顆，買越多送越多，一起來力挺農友，度過低菜價難關。

(中時 )