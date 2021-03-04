中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋今天（4日）表示，2021年將聚焦「十四五」開局起步履職盡責，政協加強和台灣同胞團結聯誼，促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

大陸全國政協第十三屆四次會議今天下午3點在北京人民大會堂舉行開幕式，習近平等黨和國家領導人出席。汪洋代表全國委員會常務委員會向大會報告2020年的工作內容與2021年的工作展望。

大陸全國政協第十三屆四次會議今天下午3點在北京人民大會堂舉行開幕式。（央視截圖）

汪洋表示，2020年的政協對台工作內容包括：「參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和第十二屆海峽論壇·第三屆兩岸基層治理論壇。」

針對今年政協的港澳台工作部分約100字。汪洋表示，「堅定支持全面落實『愛國者治港』原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。」

此外，汪洋指出，「舉辦辛亥革命110周年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業。創新疫情防控常態化條件下對外交往方式，擴大『朋友圈』。」

在去年五月的大陸全國政協會議開幕式上，汪洋在做工作報告時，提到2020年的政協工作，有關港澳台部分的表述為：「做好大團結大聯合工作。為民主黨派、無黨派人士在人民政協更好發揮作用創造條件。召開少數民族界、宗教界主題協商座談會，就民族地區旅遊業發展、宗教人才培養等調研。緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制。深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往。就僑務工作等調研考察。」

(中時 )