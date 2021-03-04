陸「北漂」返鄉數 大降75.9%

在各地政府「就地過年」號召和福利政策的雙重影響下，很多大陸人都放棄了與家人團聚過年的習慣。在2021 年春運的前七天（1 月28日至2月3日），中國大陸19個一線、新一線城市離城返鄉人口均大幅減少。今年這七天離開北京返鄉的人數較上年同期下降了75.9%，降幅最大。降幅較小的湖南長沙、安徽合肥、河南鄭州等區域中心城市，返鄉人數也下降了五成左右。

陸春節票房刷新78億 多維TW。（圖／多維TW提供）

陸春節票房刷新78億

統計顯示，大陸農曆春節除夕至初六的七天（2月11日至2月17日）電影票房達到78.15億元人民幣，共吸引近1.6億人次進場觀影，較2019年的59.04億元票房，觀影1.32億人次分別提升了32.4%和21.1%，創中國影史春節檔累計票房、人次新紀錄。今年春節檔最大黑馬《你好，李煥英》連續三天突破5億元大關。不過，今年春節檔平均票價約為47.4 元人民幣，較疫情前的2019年漲逾6%，除去因疫情沒有統計數據的2020年，這一票價水準創下近7年來新高。

港7%失業率 17年新高。（圖／多維TW提供）

港7%失業率 17年新高

據香港政府統計處發佈最新數據，經季節性調整的失業率，由2020年10月至12月的6.6%上升至2020年11月至2021年1月的7.0%，為近17年的最高水準。香港就業不足率也由2020年10月至12月的3.4%升至2020年11月至2021年1月的3.8%。香港失業人數由2020年10月至12月的24.58萬人升至2020年11月至2021年1月的25.33萬人，增加約7,500人。

接種新冠疫苗 以色列完成40%。（圖／多維TW提供）

接種新冠疫苗 以色列完成40%

多國陸續接種新冠疫苗，截至2月1日，至少接種了一劑新冠疫苗的人數比例前三名的國家分別是以色列、阿拉伯聯合大公國和英國。其中以色列逾40%的人口已經完成接種。百人疫苗接種率的世界均值目前僅為0.89，已開始接種疫苗的多數國家接種率超過均值，但這個數字在俄國、沙烏地、阿根廷、巴西、印度等國不到1。

台股新玩家 逾60%是年輕人 多維TW 。（圖／多維TW提供）

台股新玩家 逾60%是年輕人

受疫情影響，各國央行實行寬鬆貨幣政策救市，熱錢湧入致股市行情大好，吸引許多散戶進場投資。2020年台股新增開戶人數一舉新增67萬人，較2019年近倍數成長，開戶者年齡層以年輕族群為主，20歲至39歲者高達六成。年輕族群參與證券市場的現象在大陸也有發生，這與大陸基金市場強勢的表現密不可分。2020年以來，權益類基金整體收益為44.82%，表現優於多數股票，其中，主動權益基金總體表現比指數型基金更優秀。2020年實現翻倍的基金有近百支，公募基金中，盈利翻倍的基金佔比1.3%，而虧損基金佔比僅3.0%。

台灣IC出口 61.3%銷往大陸。（圖／多維TW提供）

台灣IC出口 61.3%銷往大陸

台灣在2020年積體電路（IC）出口總值達1,225億美元，與2019年相比增22.1%，佔整體出口總值比重攀升至35.5%，主要出口的市場以中國大陸（含香港）居首、東協十國次之。主計總處指出，受美中關係緊張影響，大陸業者紛紛提前備貨，因此2020年出口積體電路至中國大陸及香港的總值達750億美元，較2019年增26.6%，佔比達61.3%。

《多維TW》月刊064期

(中時新聞網)